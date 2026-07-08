Le résumé en vidéo de la victoire de l'OL contre Mâcon 71 (5-2)

  • par Gwendal Chabas

    • Pour son premier match amical de l'été, l'OL a mis du temps avant de prendre la mesure du Mâcon 71 (5-2). Retrouvez, en images, les buts de cette rencontre.

    Sous la chaleur estivale, l'OL a passé un nouveau cap dans sa préparation. Ce mercredi, il a disputé le premier de ses matchs amicaux de l'été. Il affrontait le Mâcon 71, pensionnaire de National 2 (ex-National 3). Forcément, l'opposition était sur le papier inférieure à ce que peut proposer un club de l'élite. Mais les Mâconnais de Kévin Garnier n'ont pas des faire-valoir. La preuve, ils ont marqué à deux reprises (5-2).

    La jeunesse lyonnaise sur le devant de la scène

    Mais c'était insuffisant car de l'autre côté, la jeunesse lyonnaise a brillé. Notamment Rémi Himbert, auteur d'un triplé en dix minutes. Adil Hamdani et Enzo Molebe ont également inscrit un but chacun. La partie fut tout de même assez inégale concernant le niveau de jeu des Rhodaniens et le rythme imposé. Logique, puisqu'ils ont repris voilà dix jours seulement. L'occasion aussi d'une première sortie pour les recrues Mohamed Ouédraogo, Mads Bidstrup, Julien Duranville et Kaïl Boudache. Le jeune Melvyn Otobo connaissait également son baptême du feu.

    Pour les retardataires, voici un résumé de la partie, avec les sept réalisations de cette confrontation du 8 juillet.

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