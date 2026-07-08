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Rémi Himbert, attaquant de l'OL
Rémi Himbert, attaquant de l’OL (@OL)

Pour sa reprise, l'OL l'emporte grâce à sa jeunesse face au Mâcon 71 (5-2)

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Logiquement sur courant alternatif face au Mâcon 71 pour sa reprise ce mercredi, l'OL a tout de même gagné largement cette première affiche amicale. Hamdani, Himbert et Molebe sont les buteurs (5-2).

    Le football a repris à Décines. Pas encore dans le Grand Stade, ça, il faudra attendre début août. Mais déjà au GOLTC, avec ce premier match de l'OL contre le Mâcon 71, pensionnaire de National 2 (ex-N3). Les joueurs de Paulo Fonseca effectuaient cette première sortie en deux temps, avec une composition différente à chaque période. Un rendez-vous, qui, on l'a bien senti, a surtout servi à matérialiser le travail accompli depuis dix jours à l'entraînement.

    Car durant le premier quart d'heure, il y a eu beaucoup de rythme, la rencontre était alors assez vivante malgré la chaleur estivale (déjà plus de 30 degrés en fin de matinée). Pour l'histoire, le premier but de cet exercice 2026-2027, du moins pour la présaison, a été inscrit par Adil Hamdani. Bien servi au coeur de la surface par Corentin Tolisso, le jeune ailier s'est sorti du marquage pour trouver la faille de près (1-0, 6e).

    Gomes Rodríguez pas réaliste devant le but

    On a constaté ensuite, notamment sur les 20 dernières minutes, que les organismes souffraient. Pourtant, Alejandro Gomes Rodríguez aurait pu/dû alourdir la marque, avec trois situations nettes qu'il n'a pas réussi à convertir (16e, 38e et 40e minutes). Sur la dernière, il arrive seul devant le gardien, mais se trompe sur son dribble. Tanner Tessmann (34e), Julien Duranville et Mohamed Ouédraogo aussi ont pris leur chance, sans succès (45e)

    En face, les hommes de Kévin Garnier ont globalement couru derrière la balle, mais ils sont également parvenus à infliger quelques séquences de possession à la formation de Ligue 1. Sans oublier d'exploiter certaines transitions. Mais Rémy Descamps veillait.

    Triplé en dix minutes pour Himbert

    Au début de la seconde période, avec donc un autre 11, les Lyonnais ont d'abord eu du mal à se montrer dangereux. Après les dix premières minutes, ils ont légèrement élevé le curseur pendant un court instant. Un second acte globalement sans rythme, durant lequel les offensifs n'auront que trop rarement été trouvés dans de bonnes conditions. Mais il en suffit de peu pour Rémi Himbert, bien servi par Enzo Molebe, afin que l'OL accroisse son avance (2-0, 70e).

    Le jeune avant-centre a dans la foulée provoqué un penalty, qu'il a lui-même transformé pour le doublé (3-0, 74e). Mérité car avec Enzo Molebe, il s'est montré assez remuant sur le front de l'attaque. L'ancien Montpelliérain s'est d'ailleurs récompensé par un but, l'avant-dernier de la confrontation (5-1, 87e). Avant ça, et alors que les Mâconnais n'étaient pas dangereux, Abner a complètement manqué son intervention et marqué contre son camp pour la réduction de l'écart (3-1, 76e).

    Davantage enlevé, le dernier quart d'heure a souri à Rémi Himbert, qui, d'un remarquable appel contre-appel, s'est défait de son défenseur pour bonifier un service d'Orel Mangala en profondeur et signer un triplé (4-1, 80e). Voilà une bonne manière d'entamer la préparation pour le natif de Saint-Avold, qui cherchera, comme ses coéquipiers, à enchaîner dès samedi contre le FC Saint-Gall pour la deuxième partie amicale de l'été (10h30).

    Le 11 de l'OL en première période : Descamps - Kango, Kamara, Kluivert, Ouédraogo - Bidstrup, Tessmann - Duranville, Tolisso (C), Hamdani - Gomes Rodríguez

    Le 11 de l'OL en deuxième période : Bengui - Maitland-Niles, Mata (C), Otobo (De Carvalho '81e'), Abner - Mangala, Morton - Boudache, Nartey, Molebe - Himbert

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    2 commentaires
    1. Ercon
      Ercon - mer 8 Juil 26 à 12 h 54

      En forme himbert on dirait, il doit etre frustré de sa blessure de la saison dernière et il a faim.
      Une très bonne chose. Cette saison il sera dans la rotation coté gauche ? ou dans l'axe ? il a déjà démontré ses qualité sur les matchs européens, il devrait avoir la confiance du coach.

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    2. Avatar
      piedicortedigaggio - mer 8 Juil 26 à 13 h 01

      Himbert a montré plus de qualité en 7 matchs que Nuamah en 3 ans.
      Sa fin de saison, avant sa blessure, avait été extrêmement intéressante, notamment ses entrées contre Lens en cdf et Marseille en championnat. Je crois beaucoup en lui cette saison.

      Signaler

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