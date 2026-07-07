Ferland Mendy (ex-OL) devant le tribunal

France’s defender Ferland Mendy leaves after a training session in Clairefontaine-en-Yvelines, near Paris, on November 13, 2018, as part of the team’s preparation for the Nations League football match against the Netherlands and a friendly football match against Uruguay. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

L'ex-joueur de l'OL Ferland Mendy sera prochainement jugé par un tribunal espagnol pour une attaque présumée de ses chiens sur autrui.

C'est une histoire dont le joueur du Real Madrid se serait bien passé. Victime de pépins physiques à répétition depuis son arrivée en Espagne, Ferland Mendy est également englué dans une affaire judiciaire.

Une plaignante accuse le défenseur français de négligence grave, en l'occurrence de blessures prétendument causées par ses chiens laissés sans surveillance. La date du procès demeure toujours inconnue à l'heure où nous écrivons ces lignes.

D'après les médias ibériques, les faits se seraient déroulés en janvier 2023 dans la banlieue chic de Madrid. Quatre chiens appartenant au Madrilène se seraient enfuis de sa propriété. L'un d'eux aurait mordu un adolescent ainsi que deux autres chiens dans la rue.

Ferland Mendy, un avenir en pointillé au Real Madrid ?

Cette nouvelle déconvenue vient s'ajouter à la période cauchemardesque que traverse l'ancien havrais. Blessé gravement au mois de mai après une longue convalescence, Ferland Mendy sera encore sur le flanc pendant très longtemps. Au final, il n'aura disputé que neuf rencontres toutes compétitions confondues cette saison.

Sous contrat jusqu'en juin 2028, l'avenir du latéral gauche de 31 ans paraît s'assombrir dans la capitale espagnole. Le recrutement récent de l'international espagnol Marc Cucurella semblant accréditer cette hypothèse.