À l'issue de son prêt, Endrick retournera au Real Madrid. Mais le Brésilien affirme ne pas avoir songé à son avenir, restant "concentré" sur l'OL.

Après des débuts en fanfare, Endrick fait son âge. Il n'est pas le seul, mais l'attaquant ne parvient pas à faire sortir l'Olympique lyonnais de sa mauvaise passe. Son équipe vient d'enchaîner huit rencontres sans victoire, tandis que le footballeur de 19 ans a marqué un but et délivré trois passes décisives sur la période. Un problème autant collectif qu'individuel.

Car dans son style caractéristique, il peut la jouer perso parfois, mais il semble aussi esseulé dans l'animation rhodanienne. Sur certaines séquences, le Brésilien parvient à se connecter avec ses coéquipiers ou à faire des différences seul, mais ce n'est pas assez régulier. Preuve qu'il doit encore apprendre. "Je me considère comme quelqu'un qui a encore beaucoup à développer, mais qui apprend chaque semaine, et avec un peu plus d'expérience qu'à mon arrivée, bien sûr", a-t-il confié à AS.

Il n'a pas parlé de la suite avec Arbeloa

Actuellement en sélection, il a pour ambition d'aller au Mondial l'été prochain. Pour cela, il devra réaliser une grande fin de saison avec son club. C'est, selon ses dires, sa priorité aujourd'hui. Davantage que son retour à la "Maison Blanche" suite à son prêt. "Nous n'avons pas encore discuté (avec le coach Arbeloa). Je suis concentré sur l'OL. Je soutiendrai le Real Madrid en Ligue des champions, mais je suis totalement investi à Lyon." Qu'il pourrait aider à retrouver la prestigieuse compétition sur les sept derniers matchs de championnat, avant de revenir en Espagne pour évoquer la suite.