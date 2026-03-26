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Logo de la Fédération Française de football (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL : des Lyonnais et Lyonnaises au Tournoi de Montaigu

  • par Gwendal Chabas

    • Le Tournoi international de Montaigu se déroulera du 30 mars au 6 avril. Plusieurs jeunes Lyonnais et Lyonnaises le disputeront avec les équipes de France U16.

    L'OL ne participera pas au prochain Tournoi international de Montaigu. Cette épreuve renommée fêtera ses 53 ans en 2026 durant Pâques. 2e en 2023, 3e en 2024 et 4e l'an passé, l'Olympique lyonnais ne sera pas de la partie cette année. Mais certains de ses joueurs, et joueuses avec OL Lyonnes, disputeront cette prestigieuse épreuve vendéenne.

    Lilian Di Nota sera-t-il apte ?

    Rappelons que le challenge des nations opposera les Français et Françaises U16 à d'autres sélections avec les meilleurs membres de la génération 2010. Les garçons défieront la Chine (31/03), la Côte d'Ivoire (02/04) et le Brésil (04/04). Après quoi, ils auront un match de classement le lundi 6 avril.

    Dans cette formation, menée par Johan Radet, nous retrouverons Lilian Di Nota. Le milieu de terrain, capitaine des U17 rhodaniens, est attendu avec ses compères le 28 mars. À voir néanmoins s'il pourra bien tenir sa place, alors qu'il est sorti sur blessure le week-end dernier contre le Racing Besançon (0-0).

    Avec 5 Fenottes chez les Bleuettes

    Chez les filles, elles sont cinq à représenter OL Lyonnes : la défenseure Alicia Kijanka-Laras, les milieux Juliane Guillot, Ainhoa Sagna et Yasmine Toubani et l'attaquante Yasmine Benseba. Les trois dernières nommées étaient déjà avec les Bleuttes en février.

    Le groupe de Peggy Provost a rendez-vous le 28 mars, avant de rencontrer le Portugal (30/03), la Chine (01/04) et l'Angleterre (03/05). Il aura ensuite une ultime échéance le dimanche 5 avril pour connaître sa place dans la hiérarchie.

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