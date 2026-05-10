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Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Toulouse - OL : Fonseca reconduit le même onze que face à Rennes

  • par David Hernandez
  • 17 Commentaires

    • Satisfait du visage montré par son équipe face à Rennes, Paulo Fonseca ne va pas tout chambouler. À Toulouse, l'entraîneur de l'OL reconduit la même équipe qui a débuté face à Rennes une semaine plus tôt.

    Dans le milieu, on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Paulo Fonseca est plutôt d'avis à suivre ce dicton et l'a donc mis en prendre ce dimanche à Toulouse. Comme on pouvait s'y attendre, l'entraîneur de l'OL mise sur la continuité pour l'avant-dernière journée de Ligue 1. Estimant que son équipe est certainement plus forte en ce moment que lors de la série de 13 victoires de suite, le Portugais a choisi de reconduire le même onze qui a commencé face à Rennes une semaine auparavant.

    Il aurait pu y avoir un doute pour savoir qui de Roman Yaremchuk ou de Pavel Sulc allait occuper la pointe de l'attaque, mais confiance maintenue à l'Ukrainien auteur de quatre buts sur ses trois derniers matchs. Avec le Tchèque en sortie de banc, Fonseca se garde une belle cartouche offensive face à Toulouse, au même titre que Malick Fofana ou encore Ernest Nuamah.

    La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Merah, Morton, Tolisso - Endrick, Yaremchuk, Moreira

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    17 commentaires
    1. Ledromois
      Ledromois - dim 10 Mai 26 à 20 h 11

      Logique !

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    2. Juni38
      Juni38 - dim 10 Mai 26 à 20 h 14

      Voila il ne s'est pas cassé le but ( Se démener, se donner beaucoup de peine ; faire de gros efforts. ), il remet les mêmes , normal j'aurai fait de même , ils viennent de sortir leur meilleur match de la saison.

      Sulc pourra se reposer et éviter la blessure qu'il craint tant désormais ( avant son mondial qui occupe beaucoup son esprit il faut le dire ) .

      Merah joue donc on ne peut pas perdre ( mine de rien le môme termine la saison dans l'équipe type , c'est fort ) , et chacun aura mis son slip fétiche , tous les signaux sont au vert .

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      1. RBV
        RBV - dim 10 Mai 26 à 20 h 17

        Tout pareil Juni…j’aurais juste pas dit « vert » pour les voyants 😂

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        1. Juni38
          Juni38 - dim 10 Mai 26 à 20 h 20

          ahah oui en effet , j'ai buggé 😂!

          enfin jouer avec un onze dans la continuité c'est une bonne chose , dommage que ça n'arrive que maintenant mais il n'a pas pu le faire auparavant , devant jongler à chaque match avec les blessures et autres joueurs suspendus .

          j'ajouterai également qu'on n'a jamais eu un banc aussi qualitatif de toute la saison , et ça change la donne .

      2. Avatar
        leroilyon - dim 10 Mai 26 à 20 h 31

        Salut je comprend pas pourquoi tu dis que Sulc craint une blessure et qu'il ne pense qu'au mondial ..
        J'ai peut etre loupé un truc il en a parlé ?

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        1. Ledromois
          Ledromois - dim 10 Mai 26 à 20 h 40

          Il a dit qu'il lui restait 2 ou 3 objectifs sur cette fin de saison (si ma mémoire est bonne), genre marquer 3 buts avec l'OL et bien figurer au mondial, ça reste à vérifier mais il me semble avoir vu passé une vidéo de lui disant peu ou prou cela

        2. Avatar
          leroilyon - dim 10 Mai 26 à 20 h 47

          Ok merci donc il a pas dit qu'il ne pensait qu'au mondial au contraire meme..
          Je suis tres déçu qu'il ne foit pas aligner d'entrée..
          Quznd tu vois don entente dans les petits espaces avec Moreira et Endrick je comprend pas ..
          On aurait pu garder Yaremchuk au cas ou on avais besoin de trouver d'autres solutions pour marquer..
          Toulouse va jouer et laisser des espaces à la maison pour leur dernier match..

    3. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 10 Mai 26 à 20 h 18

      Les gones, après les filles ,faites honneur à nos couleurs, ce sont les mêmes !
      ALLEZ L'OL ! 💖et💙.

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    4. Avatar
      Poupette38 - dim 10 Mai 26 à 20 h 25

      Je viens de voir D. Greif qui s'entraîne sous une pluie battante . Il y a une alerte orange sur la région, pluie, orages, vent
      pas une partie de plaisir 🙏❤️💙

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      1. RBV
        RBV - dim 10 Mai 26 à 20 h 44

        Un match nul de notre part + victoire de Lille et nous n’aurons plus notre destin entre les mains c’est ça ?

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        1. Ledromois
          Ledromois - dim 10 Mai 26 à 20 h 46

          Si Lille gagne avec plus de deux buts d'écart et que l'OL fait match nul alors il passe devant.

          Par contre une victoire de l'OL et un nul ou défaite de Lille et là c'est la 3ème place assurée

    5. janot06
      janot06 - dim 10 Mai 26 à 20 h 48

      Allez, bon match à tous et allez les gones, faites vous/nous plaisir.

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      1. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - dim 10 Mai 26 à 20 h 50

        Salut janot,
        Pas vu les filles ?

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    6. Avatar
      KIM K - dim 10 Mai 26 à 20 h 50

      On ne change pas une équipe qui gagne . Aller l'OL .

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    7. Avatar
      Tigone - dim 10 Mai 26 à 20 h 54

      Un ti lien svp?

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    8. Juni38
      Juni38 - dim 10 Mai 26 à 20 h 56

      Chaud patate j'ai mis deux écrans , un avec l'OL , l'autre avec le multiplex . 🔥

      La veste de survêtement de nos joueurs est particulièrement belle je trouve.

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    9. Mimoun
      Mimoun - dim 10 Mai 26 à 20 h 56

      Bon match à tous...
      Tout ce que j'espère c'est qu'il n'y ait pas de faits de jeu du type butalac, carton rouge, erreur d'arbitrage, 3 poteaux lyonnais ou autre chose... qui empêche un résultat final fidèle au déroulement du match

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