Satisfait du visage montré par son équipe face à Rennes, Paulo Fonseca ne va pas tout chambouler. À Toulouse, l'entraîneur de l'OL reconduit la même équipe qui a débuté face à Rennes une semaine plus tôt.

Dans le milieu, on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Paulo Fonseca est plutôt d'avis à suivre ce dicton et l'a donc mis en prendre ce dimanche à Toulouse. Comme on pouvait s'y attendre, l'entraîneur de l'OL mise sur la continuité pour l'avant-dernière journée de Ligue 1. Estimant que son équipe est certainement plus forte en ce moment que lors de la série de 13 victoires de suite, le Portugais a choisi de reconduire le même onze qui a commencé face à Rennes une semaine auparavant.

Il aurait pu y avoir un doute pour savoir qui de Roman Yaremchuk ou de Pavel Sulc allait occuper la pointe de l'attaque, mais confiance maintenue à l'Ukrainien auteur de quatre buts sur ses trois derniers matchs. Avec le Tchèque en sortie de banc, Fonseca se garde une belle cartouche offensive face à Toulouse, au même titre que Malick Fofana ou encore Ernest Nuamah.

La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Merah, Morton, Tolisso - Endrick, Yaremchuk, Moreira