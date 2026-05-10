Menant 2-0 à la pause grâce à un doublé de Daryll Benlahlou, la réserve de l'OL n'a pas réussi à contrecarrer les plans de montée de Lyon-La Duchère. Défaite 4-2 pour la dernière de la saison à Décines.

Le score à la mi-temps avait de quoi surprendre. Maintenue sans briller, la réserve de l'OL menait bien 2-0 contre Lyon-La Duchère, leader de la poule H de National 3 et plus que jamais en course pour la montée. Dans le mano a mano qui se jouait en haut du classement, les joueurs de Lionel Bah allaient-ils vraiment tout perdre contre le voisin décinois ? La réponse est non car le leader a réussi à rectifier le tir en deuxième mi-temps et s'est imposé 4-2 à l'issue des 90 minutes. Un nouveau scénario qui risque de donner des regrets à Gueïda Fofana, qui a encore vu ses joueurs ne pas réussir à tenir un résultat...

Finir positivement à Bourgoin

Tout avait pourtant bien démarré samedi en fin d'après-midi pour l'OL pour cette dernière de la saison au GOLTC. Renforcée par Rémi Himbert, de retour à la compétition après sa blessure à Vigo, la réserve a pu compter sur un doublé de Daryll Benlahlou pour se mettre dans les meilleures conditions à la pause. Mais la machine s'est déréglée à l'heure de jeu avec une triple sanction. Un penalty sifflé contre Prince Mbatshi, qui a vu rouge par la même occasion, et une réduction du score de "La Duch'" par Boussaïd. Cinq minutes plus tard, les compteurs étaient remis à zéro avec une frappe lointaine de Valey (2-2, 65e).

En infériorité numérique pendant une demi-heure, la réserve lyonnaise a bien tenté de tenir ce point, mais les dernières minutes ont été fatales avec encore deux buts coup sur coup de Boussaïd (88e) et Laurent (90e). Une défaite amère et un dernier rendez-vous à gérer samedi prochain à Bourgoin, qui a dit adieu à la montée durant le week-end.