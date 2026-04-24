OL : une bonne nouvelle à venir avec Himbert ?

Touché à la cheville dès son entrée en jeu à Vigo, Rémi Himbert est en rééducation. Cependant, l’attaquant de l’OL pourrait bien rejouer d’ici à la fin de la saison.

L’image avait fait froid dans le dos. À peine une minute après son entrée en jeu, Rémi Himbert s’écroulait sur la pelouse du stade Balaídos du Celta de Vigo (1-1 à l'aller). Sur un mauvais appui, l’attaquant de l’OL voyait sa cheville tourner et son match de Ligue Europa déjà terminé. Un coup dur pour celui qui venait tout juste de signer son premier contrat professionnel, mais aussi pour l’OL et Paulo Fonseca déjà en manque de solutions offensives. Les examens passés avaient rapidement écarté la redoutable case opération, mais Himbert avait quand même dû se voir poser un plâtre à la cheville et sa saison semblait d’ores et déjà terminée.

Des minutes sur la fin de saison ?

Du moins, c’est ce que les observateurs pensaient, car il se pourrait bien qu’une bonne nouvelle arrive concernant Rémi Himbert. On a appris à faire preuve de prudence sur les effets d’annonce, mais Paulo Fonseca a laissé entendre que le jeune attaquant, au même titre que Malick Fofana et Ernest Nuamah, "pourrait faire son retour à l’entraînement collectif la semaine prochaine". Ayant retiré son plâtre au début du mois, Rémi Himbert est désormais en rééducation et pourrait bien avoir une belle surprise sur cette fin de saison.