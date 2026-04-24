Actualités
Rémi Himbert quitte la pelouse blessé lors de Celta - OL
Rémi Himbert quitte la pelouse blessé lors de Celta – OL (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

OL : une bonne nouvelle à venir avec Himbert ?

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Touché à la cheville dès son entrée en jeu à Vigo, Rémi Himbert est en rééducation. Cependant, l’attaquant de l’OL pourrait bien rejouer d’ici à la fin de la saison.

    L’image avait fait froid dans le dos. À peine une minute après son entrée en jeu, Rémi Himbert s’écroulait sur la pelouse du stade Balaídos du Celta de Vigo (1-1 à l'aller). Sur un mauvais appui, l’attaquant de l’OL voyait sa cheville tourner et son match de Ligue Europa déjà terminé. Un coup dur pour celui qui venait tout juste de signer son premier contrat professionnel, mais aussi pour l’OL et Paulo Fonseca déjà en manque de solutions offensives. Les examens passés avaient rapidement écarté la redoutable case opération, mais Himbert avait quand même dû se voir poser un plâtre à la cheville et sa saison semblait d’ores et déjà terminée.

    Des minutes sur la fin de saison ?

    Du moins, c’est ce que les observateurs pensaient, car il se pourrait bien qu’une bonne nouvelle arrive concernant Rémi Himbert. On a appris à faire preuve de prudence sur les effets d’annonce, mais Paulo Fonseca a laissé entendre que le jeune attaquant, au même titre que Malick Fofana et Ernest Nuamah"pourrait faire son retour à l’entraînement collectif la semaine prochaine". Ayant retiré son plâtre au début du mois, Rémi Himbert est désormais en rééducation et pourrait bien avoir une belle surprise sur cette fin de saison.

    à lire également
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Académie : le programme du week-end
    4 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - ven 24 Avr 26 à 17 h 47

      Le miracle Himbert .
      Plus aucun joueur à l'infirmerie en mai 😲

      Signaler
    2. Tongariro
      Tongariro - ven 24 Avr 26 à 18 h 13

      Nikel l'effectif sera complet pour aller sur la plage cet été !

      Signaler
    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 24 Avr 26 à 18 h 19

      J'y crois pas un instant

      Signaler
    4. Avatar
      brad - ven 24 Avr 26 à 18 h 36

      M'étonnerait qu'il soit dans les 3 derniers matchs après Auxerre, Sulc revient s'ajouter a Moreira et Endrick on a Yaremchuck, faudrait être fou à le remettre dans l'intensité des matchs , surement qu'il se réathlétise et on le reverra à la prépa de la nouvelle saison....
      C'est quand même une nouvelle rassurante , pour Nuamah et Fofana le feuilleton tire a sa fin , à moins qu'ils décident de prolonger le suspens....

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Académie : le programme du week-end 18:30
    Rémi Himbert quitte la pelouse blessé lors de Celta - OL
    OL : une bonne nouvelle à venir avec Himbert ? 17:45
    Alexandre Lacazette perd son duel face à Donovan Leon lors d'Auxerre - OL
    Auxerre devra faire sans Léon contre l’OL 17:00
    Paulo Fonseca lors d'Angers - OL
    Fonseca avant OL - Auxerre : "Bien comprendre l'importance de ce match" 16:10
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    OL - Auxerre : Ruben Kluivert devrait commencer sur le banc 15:20
    Pavel Sulc avec l'OL
    Pavel Šulc avant OL - Auxerre : "La Ligue des champions, c'est l'objectif depuis le début" 14:35
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    OL - Auxerre : "Difficile de commencer" pour Sulc et Tolisso 14:03
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les supporters de l'OL lors de la finale de la Coupe de France 2024
    OL - Auxerre : un Parc OL tout en blanc ce samedi 13:40
    Melchie Dumornay et Lindsey Heaps lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    Un arbitrage suisse pour Arsenal - OL Lyonnes 12:50
    Pavel Sulc et Corentin Tolisso lors d'OL - OM
    OL - Auxerre : Sulc et Tolisso présents à l’entraînement, Nuamah et Fofana en individuel 11:59
    Lassine Sinayoko (Auxerre) face à Corentin Tolisso et Ainsley Maitland-Niles (OL)
    Comme à Monaco, Auxerre espère "mettre en difficulté" l’OL 11:45
    Les joueurs de l'OL sur un corner d'Angers
    Ligue 1 : l’OL réussit bien contre les équipes de la deuxième partie de tableau 11:00
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    Une incertitude économique autour de l’OL qui inquiète 10:15
    Tanner Tessmann lors d'Auxerre - OL
    OL - Auxerre : un match aller insipide 09:30
    Les supporters de l'OL contre Nice au Parc OL
    Avec trois matchs à domicile, l’OL doit capitaliser sur son public 08:45
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    Textor mis sur la touche provisoirement à Botafogo 08:07
    Karim Benzema lors de son Ballon d'Or au Parc OL
    Mercato : Karim Benzema réagit sur un retour à l’OL 07:30
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut