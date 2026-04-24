Un arbitrage suisse pour Arsenal - OL Lyonnes

Dimanche, OL Lyonnes se déplace à l’Emirates Stadium pour affronter Arsenal en demi-finale aller de Ligue des champions. L’arbitrage de cette rencontre sera à majorité suisse avec Désirée Blanco comme arbitre centrale.

Revanche ou pas revanche ? Ce dimanche (16h30), OL Lyonnes affronte Arsenal pour la première des deux confrontations en demi-finale de la Ligue des champions. Une opposition presque un an jour pour jour après la déconvenue à Décines à ce même stade de la compétition. Si Wendie Renard ne veut pas forcément entendre parler du mot revanche, il y aura malgré tout un surplus de motivation chez les Fenottes en attaquant ce match à l’Emirates Stadium. Cet Arsenal - OL Lyonnes est logiquement attendu et il y aura de la pression sur la pelouse. De quoi certainement donner un peu de travail à Désirée Blanco.

Une première avec OL Lyonnes

La Suissesse a été désignée comme arbitre centrale de cette demi-finale aller à Londres. Elle officiera pour la première fois la formation lyonnaise et aura des compatriotes comme assistantes avec Linda Schmid et Susanne Küng tandis que la VAR sera également suisse avec Fedayi San et Michèle Schmölzer. Seule la quatrième arbitre Olatz Rivera Olmedo vient d’Espagne.