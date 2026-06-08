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Melvyn Otobo a signé son premier contrat professionnel avec l'OL
Melvyn Otobo a signé son premier contrat professionnel avec l’OL

Mercato : Melvyn Otobo signe son premier contrat pro avec l'OL

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Tout juste âgé de 18 ans, Melvyn Otobo passe un nouveau cap dans son aventure à l'OL. Le défenseur vient de signer un contrat professionnel de deux ans avec son club formateur.

    La génération 2008 commence petit à petit à être verrouillée à l'OL. Il y a quelques semaines, Rémi Himbert était récompensé de ses bonnes prestations avec le groupe de Paulo Fonseca par un premier contrat professionnel. Le jeune attaquant a été suivi dans la foulée par Angel Garcia, qui a alterné entre les U19 et le groupe de National 3. Un troisième nom vient s'ajouter à cette liste depuis ce lundi 8 juin. En effet, l'OL a annoncé la signature du premier contrat professionnel de Melvyn Otobo. Le jeune Lyonnais, qui a passé la majorité en mars dernier, a signé avec son club formateur jusqu'en juin 2028.

    Un défenseur avec des promesses, mais à polir encore

    Débarqué à l'Académie en 2020 à seulement douze ans, Otobo a gravi un à un les échelons, avec une certaine promesse qu'il va falloir confirmer désormais. Lors de la saison écoulée, le défenseur central a été dans la même situation qu'Angel Garcia. Il a partagé son temps de jeu entre les U19 de Florent Balmont (13 matchs) et la réserve de Gueïda Fofana (10 matchs). A la reprise, Otobo sera très certainement intégré plus pleinement au groupe Pro2, même s'il y a une volonté de "vieillir" les différentes catégories.

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    1 commentaire
    1. cavegone
      cavegone - lun 8 Juin 26 à 18 h 35

      Optimus prime ! 🦾💥

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