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Vincent Labrune, président de la LFP
Vincent Labrune, président de la LFP (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL - Toulouse : ce que révèle le procès-verbal officiel de la LFP

  • par Thomas Dioudonnat
  • 4 Commentaires

    • Désormais public, le procès-verbal de la LFP du 6 juillet éclaire les coulisses du refus opposé à l'OL. Un dossier tranché à une voix près.

    Le document est signé de la main de Vincent Labrune, président de la LFP. Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 6 juillet 2026 revient en détail sur la demande de report formulée par l'OL pour son déplacement à Toulouse.

    Le club rhodanien n'avait pas seulement demandé un report à une date ultérieure, mais avait bien indiqué les dates escomptées. Le board lyonnais aspirait précisément à jouer sa première journée de championnat "le mardi 1er septembre ou mercredi 2 septembre", afin de mieux préparer son éventuel barrage retour pour accéder à la phase de ligue de la Ligue des champions.

    En cas de qualification face au Sparta Prague, les Lyonnais disputeraient ce nouveau tour préliminaire les 18-19 août et 25-26 août prochains.

    Un vote sur le fil : 6 voix contre, 5 voix pour et 2 abstentions

    Le club de la Ville rose, adversaire concerné, a fait partie des clubs qui ont voté contre le report. Le Toulouse FC a notamment invoqué son envie de "démarrer la saison en même temps que tous les autres clubs", le calage de sa préparation d'été sur le calendrier initial, ainsi que la crainte "d'une affluence en forte baisse" pour un match en semaine en pleine rentrée scolaire.

    L'OL avait pourtant brandi la "jurisprudence PSG" pour appuyer sa demande. sans parvenir à convaincre la majorité des votants.

    Réuni en visioconférence, le CA avait finalement décidé à l'unanimité que le club lyonnais devrait "bénéficier de la meilleure programmation souhaitable pour lui pour cette journée". Cette rencontre se déroulera finalement le samedi 22 août à 20h45.

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    4 commentaires
    1. Gerard
      Gerard - mer 22 Juil 26 à 18 h 50

      ...Ahhh, la solidarité ! Désormais, on sait que l'on peut compter sur les Toulousains ! L'OL sait ce qu'il lui reste à faire pour remercier cette bande de "mange m..de" !

      À charge de revanche !

      "Allez l'Ol" !

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    2. RBV
      RBV - mer 22 Juil 26 à 19 h 07

      Les vassaux de Nasser sont de sortis pour commencer à pourrir la saison de Lyon…
      J’ai hâte de revoir le camion VAR nous la mettre à l’envers et nos arbitres favoris « glisser » sur les décisions défavorables 🙄

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      1. Avatar
        ciresglover - mer 22 Juil 26 à 19 h 17

        Elle a pris sa retraite mais je n’ai aucun doute que la relève est assurée on peut faire confiance à la LFP.

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    3. Toitoi
      Toitoi - mer 22 Juil 26 à 19 h 12

      Bandes d'enfoirés.

      Signaler

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