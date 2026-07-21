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Alice Sombath lors du match Arsenal - OL
Alice Sombath lors du match Arsenal – OL (@ArsenalWFC)

Sombath : "Le temps est venu de tourner une page" à OL Lyonnes

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Après cinq saisons en pro, Alice Sombath a choisi de donner un nouvel élan à sa carrière. La défenseure a quitté OL Lyonnes, sa "deuxième maison", pour rejoindre l'Angleterre et Tottenham.

    Toutes les bonnes choses ont une fin et Alice Sombath aurait certainement voulu que cela se passe d'une autre façon que dans un long message publié sur ses réseaux sociaux. Après avoir prolongé pour une saison en janvier dernier, la défenseure a finalement choisi de tenter un nouveau challenge en Angleterre du côté de Tottenham. À 23 ans, l'internationale française tourne ainsi le dos à 106 matchs avec OL Lyonnes, un brassard de capitaine porté en cours de saison dernière et aussi plein de bons souvenirs.

    Dix trophées en cinq saisons

    Mais pour prendre son envol, la native de Charenton-le-Pont a préféré aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. "Après six saisons passées sous ces couleurs, le temps est venu pour moi de tourner une page, écrit Alice Sombath sur ses réseaux. En arrivant ici à seulement 16 ans, pour signer mon premier contrat professionnel, je n'imaginais pas tout ce que ce club allait m'apporter. Lyon est devenu ma deuxième maison. J'y ai grandi en tant que joueuse, mais aussi en tant que personne, et j'ai eu la chance d'y vivre des moments inoubliables, de remporter des titres et de partager le quotidien de personnes exceptionnelles." Lancée par Sonia Bompastor qu'elle affrontera en WSL lors des derbys Chelsea - Tottenham, Alice Sombath a récolté dix trophées durant son passage à OL Lyonnes dont une Ligue des champions en 2022 à Turin.

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    2 commentaires
    1. dede74
      dede74 - mar 21 Juil 26 à 16 h 42

      On a un peu tout dit sur l'autre fil.
      Bonne chance et réussite outre manche. Son sourire et sa bonne humeur vont manquer au vestiaire.
      https://www.youtube.com/shorts/Bmafg6_tq5g

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    2. dede74
      dede74 - mar 21 Juil 26 à 16 h 49

      Un "coq" sur le maillot ? wouahhh !
      https://www.youtube.com/watch?v=ZlvMiXqUdx0

      Signaler

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