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Sans Sofie Svava, OL Lyonnes perd une de ses meilleures passeuses

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Ces deux dernières saisons, elle faisait partie des meilleures pourvoyeuses pour les buteuses d'OL Lyonnes. Sofie Svava a quitté le club samedi.

    À gauche, elle formait une bonne doublette avec Selma Bacha. Les deux défenseures, la Française et Sofie Svava, faisaient notamment parler leurs qualités offensives avec 33 passes décisives sur les deux dernières saisons. Mais la Fenotte a perdu son binôme samedi, puisque la Danoise s'est envolée pour Côme. Un choix qui a interloqué, car Selma Bacha se retrouve sans véritable doublure confirmée.

    3e meilleure passeuse sur les deux dernières saisons

    Ce transfert va priver les attaquantes et les buteuses d'OL Lyonnes d'un excellent pied gauche. Une joueuse très précise et précieuse dans l'exercice des coups de pied arrêtés. Elle a ainsi offert pas moins de 17 offrandes en 49 apparitions toutes compétitions confondues, soit une toutes les trois rencontres environ. Sur la même période, seules Kadidiatou Diani (18) et Melchie Dumornay font mieux (20).

    Il sera donc intéressant d'observer comment Jonatan Giráldez et son staff vont gérer ce départ en 2026-2027. Et surtout, qui sera chargée de la remplacer ?

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    1 commentaire
    1. Avatar
      mmc1789 - dim 19 Juil 26 à 18 h 16

      Si on lit bien, les 2e et 3e meilleures passeuses sont parties .. cela suppose une réorganisation des attaques

      Coté ligne d'attaque, il y a des jeunes qui arrivent (L JOSEPH, J SWIEROT) et des confirmées qui poussent (I BENYAHIA !) coté milieu aussi .. à voir comment notre recrue Johanna Rytting Kaneryd va s'intégrer

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