Actualités
Kadidiatou Diani, joueuse de l'OL
Kadidiatou Diani, joueuse de l’OL (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Les statistiques de Kadidiatou Diani à OL Lyonnes

  • par Gwendal Chabas

    • En trois ans à OL Lyonnes, Kadidiatou Diani aura remporté six trophées. Découvrez les statistiques personnelles de l'attaquante qui a annoncé son départ lundi.

    Grosse surprise à OL Lyonnes lundi. Kadidiatou Diani a annoncé qu'elle quittait le club, alors qu'elle était sous contrat jusqu'en 2027 et que rien n'avait filtré en ce sens. Un départ inattendu, trois ans après son arrivée en provenance du Paris Saint-Germain. Où poursuivra-t-elle sa carrière ? C'est la question qui était sur toutes les lèvres ce mardi matin. En attendant, on peut se replonger dans ses statistiques marquantes, elle qui a disputé 94 rencontres avec les Rhodaniennes.

    75 actions décisives en 94 matchs

    Sur les deux premiers exercices, elle a par exemple terminé deux fois deuxième meilleure réalisatrice de l'équipe avec 18 et 16 buts. Elle en a compilé 9 l'an dernier, avec un temps de jeu moindre (moins 210 minutes). Surtout, elle a raté les deux finales de Ligue des champions et de Première Ligue alors qu'elle avait été décisive en demi-finale retour contre Arsenal.

    Au total, elle a marqué à 43 reprises sous la tunique lyonnaise, plus 32 caviars à ses coéquipières. Soit 75 actions décisives au total. L'ailière en a aussi profité pour gonfler son palmarès. Il lui manque un titre en Coupe d'Europe, mais elle a gagné six trophées, dont à trois reprises la D1 et une Coupe de France.

    à lire également
    OL Lyonnes : Giovanna Waksman a repris la course

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani, joueuse de l'OL
    Les statistiques de Kadidiatou Diani à OL Lyonnes 11:00
    Matt Turner
    OL : toujours pas de passage par Lyon pour Matt Turner 10:10
    Pavel Sulc, buteur lors de Nice - OL
    OL : Pavel Šulc a retrouvé ses coéquipiers 09:25
    Des supporters devant le Parc OL
    OL : Panettes et Eurexpo, les navettes de la discorde 08:40
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Ligue 1 : une valse des entraîneurs inédite à laquelle l'OL n'a pas pris part 08:00
    Estelle Cascarino, formée à OL Lyonnes et défenseure de la Juventus
    Estelle Cascarino (ex-OL) se lance dans la musique ! 07:30
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Mercato : Kadidiatou Diani annonce son départ surprise d'OL Lyonnes 13/07/26
    OL - Dynamo Kiev à Bourgoin
    OL - Servette FC : une affluence plus faible que d'habitude à Pierre-Rajon ? 13/07/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Matt Turner avec les États-Unis à la Coupe du monde
    OL - Mercato : Turner enchaîne un nouveau prêt à New England Revolution 13/07/26
    Le jeune gardien de l'OL, Kayne Bonnevie
    Mercato : Kayne Bonnevie (ex-OL) revient dans la région lyonnaise 13/07/26
    Khalis Merah lors d'OL - Auxerre
    Khalis Merah (OL) parmi les nommés au Golden Boy 2026 13/07/26
    Emilie Mece a signé son premier contrat pro à la Juventus
    Mercato : Mece et Coutel rebondissent à l’étranger après leur départ d’OL Lyonnes 13/07/26
    Junior Kadile, joueur du Servette FC
    Affronter le Servette en amical, tout sauf une première pour l’OL 13/07/26
    Damien Della Santa et Jamal Alioui suivent Pierre Sage à Crystal Palace
    Ex-OL : Della Santa et Alioui rejoignent officiellement Sage à Crystal Palace 13/07/26
    Clinton Mata et Ruben Kluivert à l'échauffement lors de Young Boys Berne - OL
    Avant la Ligue des champions, l’OL doit fermer la boutique 13/07/26
    Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
    En prolongeant à OL Lyonnes, Swierot "atteint le graal" 13/07/26
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL - Mercato : un groupe largement fourni et des joueurs sur le côté 13/07/26
    Abner lors d'OL - Getafe à Bourgoin
    OL - Mercato : Abner, Ouedraogo, Tagliafico… de la concurrence à gauche 13/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut