Les statistiques de Kadidiatou Diani à OL Lyonnes

En trois ans à OL Lyonnes, Kadidiatou Diani aura remporté six trophées. Découvrez les statistiques personnelles de l'attaquante qui a annoncé son départ lundi.

Grosse surprise à OL Lyonnes lundi. Kadidiatou Diani a annoncé qu'elle quittait le club, alors qu'elle était sous contrat jusqu'en 2027 et que rien n'avait filtré en ce sens. Un départ inattendu, trois ans après son arrivée en provenance du Paris Saint-Germain. Où poursuivra-t-elle sa carrière ? C'est la question qui était sur toutes les lèvres ce mardi matin. En attendant, on peut se replonger dans ses statistiques marquantes, elle qui a disputé 94 rencontres avec les Rhodaniennes.

75 actions décisives en 94 matchs

Sur les deux premiers exercices, elle a par exemple terminé deux fois deuxième meilleure réalisatrice de l'équipe avec 18 et 16 buts. Elle en a compilé 9 l'an dernier, avec un temps de jeu moindre (moins 210 minutes). Surtout, elle a raté les deux finales de Ligue des champions et de Première Ligue alors qu'elle avait été décisive en demi-finale retour contre Arsenal.

Au total, elle a marqué à 43 reprises sous la tunique lyonnaise, plus 32 caviars à ses coéquipières. Soit 75 actions décisives au total. L'ailière en a aussi profité pour gonfler son palmarès. Il lui manque un titre en Coupe d'Europe, mais elle a gagné six trophées, dont à trois reprises la D1 et une Coupe de France.