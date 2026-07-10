OL : nouvelle distinction internationale pour Michele Kang

La présidente de l'OL Michele Kang a reçu le prix européen de l'Égalité de genre, de l'inclusion et de la diversité, décerné par le CIO.

Nouvelle récompense pour Michele Kang. La présidente de l'OL, d'OL Lyonnes et du groupe Kynisca a été honorée par le Comité international olympique (CIO). L'Américaine est la lauréate du prix européen de l'Égalité de genre, de l'inclusion et de la diversité, sur proposition du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Une reconnaissance internationale pour le sport féminin

Le CIO a distingué la propriétaire du club lyonnais pour sa contribution majeure au développement du football et son engagement exceptionnel au service de la transformation structurelle du sport féminin. La cérémonie s'est tenue en présence de Kirsty Coventry, présidente du CIO.

L'engagement de Michele Kang pour le football féminin se traduit concrètement à Lyon. En témoignent les quatre labels or récemment décrochés par OL Lyonnes auprès de la LFFP. Une reconnaissance externe manifeste du travail de structuration engagé par l'institution rhodanienne.