Georges Mikautadze revient sur les raisons de son départ de l'OL

Il avait quitté l'OL à l'ultime journée du dernier mercato estival. Moins d'un an plus tard, Mikautadze explique les raisons de son départ.

Le transfert de l'attaquant géorgien avait laissé des regrets aux supporters lyonnais l'année dernière. Contraint financièrement, l'OL n'avait pas eu le choix que de vendre le joueur formé au club pour assainir sa comptabilité et rentrer dans les clous de la DNCG.

De passage dans l'émission Zack en Roue Libre, l'actuel joueur de Villareal est revenu sur cette épisode. "C'est pas le club qui me l'annonce, c'est mes agents. Ils me relancent deux, trois fois. Je me dis que c'est bizarre" indique le joueur passé par le FC Metz.

Le natif de Lyon commence alors à se poser des questions sur la tournure des événements. Dans son interview, le Géorgien précise qu'il avait participé, avant son départ, à une réunion réunissant les joueurs considérés intransférables par le club.

Ses agents lui indiquent alors qu'ils sont à la recherche d'un nouveau projet sportif pour lui. "Ils me parlent de la DNCG, que Lyon a besoin de faire rentrer des sous" précise-t-il.

Un départ inéluctable pour sauver le club de la relégation

Le buteur prend alors conscience des difficultés économiques de son club formateur. "Après voila, je dis que s'ils ont vraiment besoin, on cherche quelque chose, si ça me plait, on y va". L'OL finira par tomber d'accord avec Villareal dans les ultimes instants du mercato dans le cadre d'un transfert à 36 millions d'euros (bonus inclus).

En 42 matches avec le Sous-Marin jaune, Mikautadze aura scoré à 15 reprises et délivré 6 passes décisives. Une première année en Espagne encourageante en terme de statistiques pour le Gone.

Si l'OL parvenait à se qualifier pour la phase de ligue de la Ligue des champions, un affrontement contre l'ex-Lyonnais ne serait pas envisageable avant la phase à élimination directe. Le septuple champion de France serait en effet dans le même chapeau que le club espagnol en cas de participation.