À peine un an après son arrivée, Georges Mikautadze quitte déjà l'OL. Il s'est engagé avec Villarreal contre 36 millions d'euros, bonus compris. La fin d'un dossier complexe.

Il n'était pas prévu qu'il parte, et pourtant. Revenu chez lui voilà un an, Georges Mikautadze plie déjà bagage après une saison entre Rhône et Saône. Il voulait s'imposer à l'OL, prendre le flambeau après Alexandre Lacazette, mais il n'en aura pas eu le temps. Dans ce dossier, le contexte économique lyonnais aura eu raison d'une possible belle histoire, même si ces dernières existent rarement dans le football.

Voilà donc, pour pérenniser les finances de son club formateur, le buteur géorgien vendu contre 31 millions d'euros, hors bonus, qui sont de l'ordre de 5 millions d'euros. On y ajoutera 10 % sur une éventuelle plus-value future. Il jouera dorénavant à Villarreal, où il découvrira la Ligue des champions. Les Rhodaniens devaient impérativement réaliser cette grosse vente, comme l'a expliqué Michael Gerlinger, pour entrer dans les clous du fair-play financier de l'UEFA.

19 buts en 49 rencontres avec l'OL

À quelques heures de la clôture du mercato, les septuples champions de France (2002-2008) cèdent donc leur avant-centre phare, le seul de l'effectif aujourd'hui référencé. Ils comptent bien recruter pour combler ce manque évidemment, mais demandera un temps d'adaptation et surtout de faire le(s) bon(s) choix.

Mikautadze quitte ainsi l'Olympique lyonnais après 47 apparitions lors de l'exercice 2024-2025 et 2 en 2025-2026. L'attaquant aura inscrit 18 buts sur cette période. Le deuxième meilleur total derrière Lacazette (19).