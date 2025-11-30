OL - Nantes : Hateboer en piston dans une défense à trois

Ce dimanche, l'OL reçoit le FC Nantes pour la 14e journée de Ligue 1. Paulo Fonseca insiste avec sa défense à trois. Hans Hateboer va évoluer comme piston droit à la place d'Ainsley Maitland-Niles.

On ne change pas un système qui gagne. Ce dimanche, Paulo Fonseca a choisi de surfer sur la belle victoire acquise jeudi en Ligue Europa. Si l'adversité du Maccabi Tel Aviv a pu faire parler, l'entraîneur de l'OL a été séduit par le visage de son équipe en 3-4-3. Pas de raison donc de changer même si le Portugais a effectué un changement. Plutôt à son avantage comme piston droit, Ainsley Maitland-Niles laisse sa place à Hans Hateboer qui revient de suspension.

Le Néerlandais qui n'avait joué que cinq minutes pour sa première titularisation à Brest va devoir engranger du temps de jeu. Avec la perspective de la CAN et donc des départs de Moussa Niakhaté et Clinton Mata, il a un coup à jouer d'autant plus que l'OL reste dans un système à trois centraux. Pour le reste, pas de surprise, Martin Satriano continue à la pointe de l'attaque, malgré sa disette. Il sera épaulé par Sulc et Tolisso.

La composition de l'OL : Greif - Tessmann, Niakhaté, Tagliafico - Hateboer, De Carvalho, Morton, Abner - Sulc, Tolisso - Satriano