OL - Nantes : Hateboer en piston dans une défense à trois

Ce dimanche, l'OL reçoit le FC Nantes pour la 14e journée de Ligue 1. Paulo Fonseca insiste avec sa défense à trois. Hans Hateboer va évoluer comme piston droit à la place d'Ainsley Maitland-Niles.
On ne change pas un système qui gagne. Ce dimanche, Paulo Fonseca a choisi de surfer sur la belle victoire acquise jeudi en Ligue Europa. Si l'adversité du Maccabi Tel Aviv a pu faire parler, l'entraîneur de l'OL a été séduit par le visage de son équipe en 3-4-3. Pas de raison donc de changer même si le Portugais a effectué un changement. Plutôt à son avantage comme piston droit, Ainsley Maitland-Niles laisse sa place à Hans Hateboer qui revient de suspension.
Le Néerlandais qui n'avait joué que cinq minutes pour sa première titularisation à Brest va devoir engranger du temps de jeu. Avec la perspective de la CAN et donc des départs de Moussa Niakhaté et Clinton Mata, il a un coup à jouer d'autant plus que l'OL reste dans un système à trois centraux. Pour le reste, pas de surprise, Martin Satriano continue à la pointe de l'attaque, malgré sa disette. Il sera épaulé par Sulc et Tolisso.
La composition de l'OL : Greif - Tessmann, Niakhaté, Tagliafico - Hateboer, De Carvalho, Morton, Abner - Sulc, Tolisso - Satriano
Je suis dubitatif de l'apport offensif de Hateboer. J'aurais préféré le voir dans la ligne de 3 à la place de Tessman, avec AMN à droite et Tessman à la place de De Carvalho.
Je m’étais fait la même compo au préalable pensant qu’en défense centrale il serait moins sollicité et plus configuré pour défendre que d’attaquer mais peut être avons nous peur de Nantes et nous renforçons fortement notre arrière garde
100% d’accord…j’ai du mal avec De Carvhalo au milieu de terrain en plus, quelle faiblesse technique : plus de 10
ballons perdus contre le Maccabi !
bonsoir à tous, parmis les Morpheus d'O&L y'aurait-il qu'un qui aurait un lien svp?
Espérons que tessman appui ses passes pour hateboer.
Autre chose étrange, c est moreira qui perd sa place de titulaire 2 matchs de suites, alors que c est le seul qui peut prendre la profondeur
Et bah, ça fait rêver le 11... 7 joueurs défensifs, 3 offensifs, + Satriano... Je doute qu'on se régale ce soir...