Hans Hateboer (OL)
Hans Hateboer (OL) (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

OL - Nantes : Hateboer en piston dans une défense à trois

  • par David Hernandez
  6 Commentaires

    • Ce dimanche, l'OL reçoit le FC Nantes pour la 14e journée de Ligue 1. Paulo Fonseca insiste avec sa défense à trois. Hans Hateboer va évoluer comme piston droit à la place d'Ainsley Maitland-Niles.

    On ne change pas un système qui gagne. Ce dimanche, Paulo Fonseca a choisi de surfer sur la belle victoire acquise jeudi en Ligue Europa. Si l'adversité du Maccabi Tel Aviv a pu faire parler, l'entraîneur de l'OL a été séduit par le visage de son équipe en 3-4-3. Pas de raison donc de changer même si le Portugais a effectué un changement. Plutôt à son avantage comme piston droit, Ainsley Maitland-Niles laisse sa place à Hans Hateboer qui revient de suspension.

    Le Néerlandais qui n'avait joué que cinq minutes pour sa première titularisation à Brest va devoir engranger du temps de jeu. Avec la perspective de la CAN et donc des départs de Moussa Niakhaté et Clinton Mata, il a un coup à jouer d'autant plus que l'OL reste dans un système à trois centraux. Pour le reste, pas de surprise, Martin Satriano continue à la pointe de l'attaque, malgré sa disette. Il sera épaulé par Sulc et Tolisso.

    La composition de l'OL : Greif - Tessmann, Niakhaté, Tagliafico - Hateboer, De Carvalho, Morton, Abner - Sulc, Tolisso - Satriano

    Les joueurs de l'OL Légendes et ceux de Parme
    L'OL Légendes s'offre un bain de foule et une victoire (4-2)
    6 commentaires
    1. Avatar
      Olbra - dim 30 Nov 25 à 19 h 52

      Je suis dubitatif de l'apport offensif de Hateboer. J'aurais préféré le voir dans la ligne de 3 à la place de Tessman, avec AMN à droite et Tessman à la place de De Carvalho.

      1. Avatar
        ciresglover - dim 30 Nov 25 à 20 h 01

        Je m’étais fait la même compo au préalable pensant qu’en défense centrale il serait moins sollicité et plus configuré pour défendre que d’attaquer mais peut être avons nous peur de Nantes et nous renforçons fortement notre arrière garde

      2. RBV
        RBV - dim 30 Nov 25 à 20 h 02

        100% d’accord…j’ai du mal avec De Carvhalo au milieu de terrain en plus, quelle faiblesse technique : plus de 10
        ballons perdus contre le Maccabi !

    2. Avatar
      lito - dim 30 Nov 25 à 19 h 54

      bonsoir à tous, parmis les Morpheus d'O&L y'aurait-il qu'un qui aurait un lien svp?

    3. Avatar
      Polygone - dim 30 Nov 25 à 20 h 03

      Espérons que tessman appui ses passes pour hateboer.
      Autre chose étrange, c est moreira qui perd sa place de titulaire 2 matchs de suites, alors que c est le seul qui peut prendre la profondeur

    4. Avatar
      fandelol - dim 30 Nov 25 à 20 h 05

      Et bah, ça fait rêver le 11... 7 joueurs défensifs, 3 offensifs, + Satriano... Je doute qu'on se régale ce soir...

