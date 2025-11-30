OL - Nantes : la défense à trois encore maintenue ?

Utilisée pour la première fois face au Maccabi Tel Aviv, la défense à trois centraux semble avoir convaincu Paulo Fonseca. L’OL devrait de nouveau évoluer dans ce schéma ce dimanche contre Nantes.

Il est un entraîneur qui a plutôt les idées arrêtées. Depuis le début de sa carrière, Paulo Fonseca est un entraîneur qui adore le 4-3-3 qui peut se transformer en 4-2-3-1, système utilisé depuis le début de la saison avec l’OL. Seulement, face au Maccabi Tel Aviv, le Portugais a choisi d’innover, surprenant ainsi la formation israélienne. Face à la blessure de Clinton Mata, l’OL a évolué dans un 3-4-3 hybride avec le duo Abner - Tagliafico pour animer le couloir gauche.

Une réussite, même si l’adversité tend à relativiser ce coup d’essai. L’opposition du FC Nantes permettra-t-elle d’en savoir un peu plus sur le bien-fondé de cette tactique dans la capitale des Gaules ? Peut-être bien puisque la formation rhodanienne devrait encore s’avancer avec un système à trois centraux ce dimanche soir (20h45).

La surprise Hateboer ?

La triplette Tessmann - Niakhaté - Tagliafico enchainerait ainsi une deuxième titularisation en deux matchs afin de préparer au mieux le départ du Sénégalais et de Mata à la CAN. "Oui, c’est aussi pour préparer la CAN. Avec l’absence de Clinton, j’ai pensé à des alternatives, et dans le futur avec la CAN, l’absence de Moussa." Avec ce système à trois centraux, l’OL a "la possibilité de presser haut" et surtout de mettre des joueurs dans de meilleures dispositions.

Abner se retrouve délesté de certaines tâches offensives, tandis que Pavel Sulc et Corentin Tolisso se retrouvent plus près de Martin Satriano et surtout de la surface. Pourquoi donc changer ? Seule interrogation ce dimanche, le nom du piston droit. D'après L'Équipe, Fonseca pourrait relancer Hans Hateboer malgré un manque de rythme certain, au détriment d’Ainsley Maitland-Niles…

La compo probable de l’OL : Greif - Tessmann, Niakhaté, Tagliafico - Hateboer, De Carvalho, Morton, Abner - Sulc, Tolisso - Satriano