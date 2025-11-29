Actualités
Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
Orel Mangala à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : Mangala sera dans le groupe contre Nantes

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Absent depuis février dernier suite à une rupture du ligament croisé à Everton, Orel Mangala va retrouver le groupe de l’OL ce dimanche. Le Belge est disponible contre le FC Nantes.

    C’est un retour qui était attendu depuis quelques semaines déjà. Aperçu début septembre avec le reste de l'effectif pour un entraînement ouvert au public, Orel Mangala n’était pourtant toujours pas présent dans les groupes retenus par Paulo Fonseca. Le coach portugais avait sous-entendu qu’il y avait eu des complications pour le Belge ces dernières semaines, notamment avec un genou qui gonfle. Seulement, l’attente va prendre fin dans les prochaines heures, comme l’a confirmé Fonseca ce samedi en conférence de presse. "Orel sera dans le groupe, oui". Contre le FC Nantes, Orel Mangala mettra fin à une longue absence, suite à une rupture du ligament croisé vécue à Everton en février dernier.

    Retour des suspendus d'Auxerre

    Toutefois, après autant de temps sur le côté, il ne faut pas s’attendre à voir le milieu enchaîner les grosses minutes. "C'est un joueur qui n'est pas prêt pour jouer beaucoup de temps, mais on va voir si nous avons la possibilité de commencer à le faire jouer. Je pense que ce sera un joueur pour nous important sur le futur de notre équipe." Cela reste malgré tout une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca à l’heure où les blessures et autres suspensions ont jalonné l’actualité de l’OL ces dernières semaines.

    Pour la venue du FC Nantes, la formation lyonnaise devra donc se passer de Clinton Mata, en plus de Malick Fofana, Ernest Nuamah"attendus vers fin janvier pour être dans le groupe", ainsi que Ruben Kluivert. En revanche, l’entraîneur rhodanien récupère Hans Hateboer, Nicolas Tagliafico et Tyler Morton, suspendus à Auxerre, même si les deux derniers ont déjà retrouvé le groupe face au Maccabi Tel Aviv.

    1 commentaire
    1. Avatar
      leroilyon - sam 29 Nov 25 à 14 h 07

      La meilleur nouvelle du jour!!!
      Bon c'est pas dur je vous l'accorde !

