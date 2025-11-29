L’OL toujours sans Mata, Ghezzal en reprise individuelle

À la veille de la venue du FC Nantes, l’OL ne peut toujours pas compter sur Clinton Mata. Le défenseur était encore absent de la séance collective. Rachid Ghezzal a lui repris de façon individuelle.

Il ne faut pas s’attendre à de gros changements ce dimanche dans le groupe de l’OL. S’il espérait un retour rapide de Clinton Mata, Paulo Fonseca va très probablement devoir faire sans l’Angolais. Préservé de déplacement en Serbie jeudi, le défenseur n’a toujours pas repris l’entraînement collectif. Ce samedi matin, à la veille de la venue du FC Nantes, Mata était encore absent de la dernière séance. Touché derrière la cuisse, il devrait ainsi manquer une deuxième rencontre de suite. Tanner Tessmann enchaînera-t-il en défense centrale ? Paulo Fonseca a été plutôt satisfait de la prestation de l’Américain, alors que Hans Hateboer fait son retour dans le groupe après avoir purgé ses deux matchs de suspension.

Ghezzal a retouché le ballon

Par rapport au groupe retenu pour la Ligue Europa, Enzo Molebe et Tiago Gonçalves n’ont pas pris part à la séance collective et ne devraient donc pas être de la partie face au FC Nantes. Avec un match de Challenge Espoirs ce samedi (18h), ils iront certainement gratter du temps de jeu avec la réserve de l’OL. Du temps de jeu, ce ne sera pas pour tout de suite pour Rachid Ghezzal. Il ne sera pas présent ce dimanche, mais un retour s’annonce proche. L’Algérien s’est entraîné en marge du groupe avec Alexandre Fahri. Une séance individuelle durant laquelle il a touché le ballon.