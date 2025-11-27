L'OL espère vite retrouver Clinton Mata

Blessé à la cuisse, Clinton Mata n'a pas fait le déplacement pour le match face au Maccabi Tel-Aviv. Mais l'OL aimerait pouvoir compter sur lui très rapidement.

Il a serré les dents au maximum, mais n'a pas pu aller jusqu'au bout du duel face à Auxerre (0-0). Dimanche dernier, Clinton Mata a tenu 63 minutes, avant de céder sa place à Mathys de Carvalho. Le défenseur souffre de l'ischio-jambier. Il était déjà un peu touché avant cette affiche, avec une première alerte suite au duel contre le PSG (2-3).

Resté à Lyon durant la trêve, l'Angolais en a profité pour se reposer, mais il n'est pas revenu à 100 %. Cette blessure le prive dans un premier temps du voyage en Serbie pour affronter le Maccabi Tel-Aviv ce jeudi (21 heures). Au-delà de la coupe d'Europe, le risque est qu'il rate la suite de la programmation, avec Nantes (30/11) et Lorient (07/12) à venir.

Tessmann le remplacera

Mais du côté de l'OL, on croise les doigts pour ne pas le voir passer trop de temps à l'infirmerie. "C'est un joueur très important pour nous. J’espère qu’il pourra jouer les prochains matchs de championnat", a déclaré Paulo Fonseca. Pour l'affiche de Ligue Europa, c'est Tanner Tessmann qui le remplacera, a confié le Portugais.

Chez ses coéquipiers aussi, on a conscience de la place qu'occupe le footballeur de 33 ans dans le collectif. Néanmoins, à l'image d'Adam Karabec, on se concentre sur la suite et sur les éléments qui prendront son rôle. "Je pense que nous avons beaucoup de bons joueurs capables d’évoluer à son poste. Je suis convaincu qu’ils feront du bon travail et qu’ils réussiront", a assuré le Tchèque. Première réponse vers 23 heures avec cette rencontre européenne.