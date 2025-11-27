L'OL espère vite retrouver Clinton Mata

Blessé à la cuisse, Clinton Mata n'a pas fait le déplacement pour le match face au Maccabi Tel-Aviv. Mais l'OL aimerait pouvoir compter sur lui très rapidement.
Il a serré les dents au maximum, mais n'a pas pu aller jusqu'au bout du duel face à Auxerre (0-0). Dimanche dernier, Clinton Mata a tenu 63 minutes, avant de céder sa place à Mathys de Carvalho. Le défenseur souffre de l'ischio-jambier. Il était déjà un peu touché avant cette affiche, avec une première alerte suite au duel contre le PSG (2-3).
Resté à Lyon durant la trêve, l'Angolais en a profité pour se reposer, mais il n'est pas revenu à 100 %. Cette blessure le prive dans un premier temps du voyage en Serbie pour affronter le Maccabi Tel-Aviv ce jeudi (21 heures). Au-delà de la coupe d'Europe, le risque est qu'il rate la suite de la programmation, avec Nantes (30/11) et Lorient (07/12) à venir.
Tessmann le remplacera
Mais du côté de l'OL, on croise les doigts pour ne pas le voir passer trop de temps à l'infirmerie. "C'est un joueur très important pour nous. J’espère qu’il pourra jouer les prochains matchs de championnat", a déclaré Paulo Fonseca. Pour l'affiche de Ligue Europa, c'est Tanner Tessmann qui le remplacera, a confié le Portugais.
Chez ses coéquipiers aussi, on a conscience de la place qu'occupe le footballeur de 33 ans dans le collectif. Néanmoins, à l'image d'Adam Karabec, on se concentre sur la suite et sur les éléments qui prendront son rôle. "Je pense que nous avons beaucoup de bons joueurs capables d’évoluer à son poste. Je suis convaincu qu’ils feront du bon travail et qu’ils réussiront", a assuré le Tchèque. Première réponse vers 23 heures avec cette rencontre européenne.
Oui oui Adam, sans aucun doute 🙂
Et bien en fait oui, on a un jeune joueur Croate qui casse tout en sélection, qui est considéré par beaucoup comme le nouveau Lovren (le bon Lovren, pas celui de la fin de sa carrière) qui est disponible dans notre effectif oui.... seulement notre coach ne veut pas le faire jouer 🙂