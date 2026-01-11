Notamment grâce à un but d'Endrick, l'OL s'est imposé à Lille ce dimanche en Coupe de France (1-2). Le voilà qualifié pour les 8es de finale.
Les duels entre Lille et l’OL sont souvent gorgés de promesses. Ce 16e de finale de Coupe de France n’a pas échappé à la règle. Évidemment, l’affiche de ce dimanche était placée sous le signe des débuts d’Endrick. L’attaquant a été fidèle à sa réputation, mais c’est surtout la qualité de la partie que l’on peut retenir.
Cela a commencé très fort avec l’ouverture du score lyonnaise après seulement 45 secondes de jeu. Plus prompt que le gardien adverse, Afonso Moreira se saissait de la balle pour la pousser au fond (0-1, 1re). Le début de 25 très bonnes minutes des hommes de Paulo Fonseca, notamment dans la circulation du ballon. Mais ce coup du sort n’a pas fait plonger le LOSC pour autant.
Un poteau et un but pour Endrick en 70 minutes
Ressortant petit à petit la tête de l’eau, il a privé son rival de ballon. Ce qui l’a déstabilisé, au point de voir les Nordistes revenir à hauteur sur une action en deux temps après un renvoi mal assuré par les Rhodaniens (but de Nathan Ngoy, 1-1, 28e). Intensité, rythme, qualité technique… Des mots qui collent bien à la première période, et à Endrick, qui s’est signalé par cinq frappes en première période, dont une sur le poteau et l’autre gagnante juste avant la pause, à l’affut d’une déviation astucieuse de Corentin Tolisso (1-2, 42e).
Un premier acte emballant, suivi d’un second théâtre d’une grosse bataille pour la possession. Chaque équipe se rendait coup pour coup, même si les occasions n’étaient pas légion. On notera toutefois la tentative de Pavel Sulc (80e), et surtout celle d’Adam Karabec, qui avait la balle du 3-1 (81e). En face, le groupe de Bruno Genesio tentait de revenir, à l’image notamment du tir puissant de Tiago Santos qui s’est échoué sur le poteau (88e).
L'OL poursuit sa route
Les assauts lillois de la fin de rencontre ont tous été repoussés, et voilà donc l’OL en 8es de finale. Une belle performance après la victoire à Monaco la semaine passé (1-3). Les coéquipiers de Clinton Mata enchaînent un autre succès majeur en ce début d’année 2026. Ils attendent maintenant le tirage au sort qui se déroulera le mardi 13 janvier. Après quoi, les yeux seront rivés sur la réception de Brest dimanche (20h45). Le match des 10 ans du stade décinois qui sera également crucial dans la course au top 4.
Résumé : Moreira, Kluivert.
Endrik ???
Beau team spirit ! Belle victoire !
Ai-je été le seul à avoir remarqué ;
- la tentative d'entrée rapide d'Endrick aux vestiaires après le coup de sifflet ? (avant d'être rappelé)
- sa tentative de lien avec Satriano qui a tracé droit sans même s'arrêter ?
Non je l'ai vu aussi, faut vraiment qu'il fasse attention, plusieurs fois dans le match aussi il choisissait la solution individuelle, quitte a tirer en tribunes, plutot que jouer collectif
J'avais dit dans un sujet précédent que l'enchaînement sur le mois de janvier allait sûrement conditionner la suite de la saison. Après Monaco et Lille je suis plutôt confiant. Bravo l'équipe
Allez encore 3 matchs à tout donner et à nous la finale 🤩
J'ai toujours détesté le jeu invariable des Lillois. Et dur aussi...
Tout ce qu'il y a de plus détestable dans la pratique du football pro
gros match face à un bel adversaire sensiblement du même niveau que nous. En fin de match le nul n'aurait pas été volé.
Super match!
Moreira, kluivert Tolisso vraiment top de chez top!
Pisse froid:, le marquis de Karabec commence a me les briser menues!
Délit de belle gueule?
Et bien plus les matchs passent plus je trouve que Morreira apporte quelque chose que notre équipe n'a pas eu depuis très longtemps.
Ce petit met une intensité sur son couloir vraiment impressionnante.
Je ne vois pas Fofana meilleur... il est capable de faire de très beaux exploits mais il a pas du tout le même volume de jeu.
J'espère que les retours de Nuahma et Fofana vont pas mettre le bordel.
Il manquait un 9 ... je sais pas vraiment puisque ce soir c'était Sulc et c'était très bien, Endrick étant à droite avec quelques permutations.
Commencer par une victoire à Monaco puis une à Lille, franchement bravo !
Très beau match de coupe, deux belles equipes, on devient la bête noire des lillois, larouetourne à tourner..
Adaptation express d'Endrick, notre equipe change de dimensions avec lui.
Victoire dans la douleur et plaisante.
Rien que pour la bêtise des supporters lillois, je jubile.
Côté jeu, on a eu du mal à installer notre possession, notamment avec un jeu au pied très déficient de Descamps qui a rendu énormément de ballons.
Pour le reste l'équipe a été cohérente défensivement et assez réaliste. Mention particulière à Kluivert.
Petite déception sur l'entrée en jeu de Karabec qui a donné le sentiment de ne pas être dans le ton.
Et Tolisso va nous manquer contre Brest.
Satriano, Karabec, plus jamais svp Monsieur Fonseca !!!Donc un attaquant supplémentaire svp MLJ .
Mangala, c’est un tracteur. Vivement l’arrivée du jeune danois.
Super soirée malgré tout! On est en 16ème et de haute lutte.
❤️💙
Autant je suis d'accord pour Karabec et dans une moindre mesure Satriano (en tout cas sur ce match) mais Mangala a ratissé quand meme quelques ballons?
Mangala ont dirait qu'il fait 100 kilos non ?
j'ai l'impression qu'il a mangé 4 dindes à noël , on dirait un tank
Endrick c'est du lourd!
Moreira étincelant!
Kluivert ... Un petit clin d'œil à tous ceux ici qui l'ont taillé!
Tolisso Le boss !
En conclusion : lyoooonais on est là et bien là !
Excellent week-end ! 🤩
Les fenottes dans le Forez, ça c'était normal et prévu, mais nos gones chez les dogues, c'est jouissif !
En mai, les 2 coupes dans la vitrine...
MERCI L'OL ! 💪💖💙
Bonne nuit à tous.
Match sérieux, et le fait d'avoir une vraie ligne d'attaque fait une grosse différence. Quand on va pouvoir aligner Moreira, Fofana et Endrick, ça va commencer à ne plus être les mêmes matchs.
Match sérieux d'à peu près tout le monde, même si Maitland-Niles et Tessman ont été assez discrets, et Descamps vraiment pas folichon. Karabec est aussi bien gonflant par sa désinvolture, à ne pas faire les courses alors qu'il est entré depuis cinq minutes quand Maitland-Niles qui est là depuis soixante-quinze minutes, lui, court encore.
On va célébrer la qualification, mais je continue de penser que jouer trois compétitions alors que l'effectif est déjà sur les rotules n'est vraiment pas une bonne idée. J'aurais largement signé pour qu'on perde ici et qu'on batte Lille ensuite en championnat.
Au rang des recrutements à creuser, un vrai récupérateur au milieu à côté de Tolisso ne ferai pas de mal.
C'est dans la main de Dieu , nous dit Endrick!
Les Lillois jouent dur mais ça reste correct. J’ai pas non plus vu d’attentats comme on a pu en voir à Monaco par exemple.
Les acteurs se sont respectés et contrairement à ce qu’on a pu craindre, l’arbitre n’a pas trop pesé sur le match et a lui même été plutôt juste dans ses décisions je trouve. Voilà de quoi remettre Létang à sa place, même s’il trouvera encore une autre bêtise pour se plaindre.