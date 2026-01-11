Notamment grâce à un but d'Endrick, l'OL s'est imposé à Lille ce dimanche en Coupe de France (1-2). Le voilà qualifié pour les 8es de finale.

Les duels entre Lille et l’OL sont souvent gorgés de promesses. Ce 16e de finale de Coupe de France n’a pas échappé à la règle. Évidemment, l’affiche de ce dimanche était placée sous le signe des débuts d’Endrick. L’attaquant a été fidèle à sa réputation, mais c’est surtout la qualité de la partie que l’on peut retenir.

Cela a commencé très fort avec l’ouverture du score lyonnaise après seulement 45 secondes de jeu. Plus prompt que le gardien adverse, Afonso Moreira se saissait de la balle pour la pousser au fond (0-1, 1re). Le début de 25 très bonnes minutes des hommes de Paulo Fonseca, notamment dans la circulation du ballon. Mais ce coup du sort n’a pas fait plonger le LOSC pour autant.

Un poteau et un but pour Endrick en 70 minutes

Ressortant petit à petit la tête de l’eau, il a privé son rival de ballon. Ce qui l’a déstabilisé, au point de voir les Nordistes revenir à hauteur sur une action en deux temps après un renvoi mal assuré par les Rhodaniens (but de Nathan Ngoy, 1-1, 28e). Intensité, rythme, qualité technique… Des mots qui collent bien à la première période, et à Endrick, qui s’est signalé par cinq frappes en première période, dont une sur le poteau et l’autre gagnante juste avant la pause, à l’affut d’une déviation astucieuse de Corentin Tolisso (1-2, 42e).

Un premier acte emballant, suivi d’un second théâtre d’une grosse bataille pour la possession. Chaque équipe se rendait coup pour coup, même si les occasions n’étaient pas légion. On notera toutefois la tentative de Pavel Sulc (80e), et surtout celle d’Adam Karabec, qui avait la balle du 3-1 (81e). En face, le groupe de Bruno Genesio tentait de revenir, à l’image notamment du tir puissant de Tiago Santos qui s’est échoué sur le poteau (88e).

L'OL poursuit sa route

Les assauts lillois de la fin de rencontre ont tous été repoussés, et voilà donc l’OL en 8es de finale. Une belle performance après la victoire à Monaco la semaine passé (1-3). Les coéquipiers de Clinton Mata enchaînent un autre succès majeur en ce début d’année 2026. Ils attendent maintenant le tirage au sort qui se déroulera le mardi 13 janvier. Après quoi, les yeux seront rivés sur la réception de Brest dimanche (20h45). Le match des 10 ans du stade décinois qui sera également crucial dans la course au top 4.