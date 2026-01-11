Lille - OL (1-2) : top, flop, ce qu’il faut retenir

L'OL trace sa route en Coupe de France. Ce dimanche, il a sorti Lille en 16es de finale (1-2), avec un but très rapide d'Afonso Moreira. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

On a aimé

L'activité et la qualité technique d'Afonso Moreira

À la fin de la saison, il sera peut-être difficile d'élire la révélation lyonnaise. Entre Pavel Sulc, Tyler Morton et Afonso Moreira, voilà trois candidats très sérieux. Et ce n'était pas vraiment prévu pour le Portugais, mais il faut bien reconnaître qu'il est aujourd'hui incontournable. Sur le flanc gauche, son activité est constante et impressionnante.

Mais ce qui marque aussi, c'est cette faculté qu'il semble acquérir progressivement à conserver sa lucidité. Sa prestation à Lille ce dimanche le montre parfaitement (1-2). Il y a son but dès la 1re minute, action durant laquelle il a affiché sa volonté de ne rien lâcher. Mais ensuite, il n'a presque rien raté, étant à l'origine de la réalisation d'Endrick par son centre. Il a aidé l'équipe dans les moments chauds à récupérer et à exploiter le ballon. Un match plus qu'abouti.

On a aussi aimé

Kluivert encore en patron

On se doit également de retenir les performances de Corentin Tolisso et Ruben Kluivert. Le défenseur enchaîne une nouvelle sortie convaincante après celle à Monaco la semaine dernière (1-3). Vendredi, il expliquait qu'il prenait de plus en plus confiance au fil de ses titularisations. Cela se retranscrit sur le terrain sur les deux dernières rencontres. Finalement, l'OL n'a pas trop pâti du départ à la CAN de Moussa Niakhaté. Signalons par ailleurs la qualité globale de cette confrontation, qui a tenu toutes ses promesses et accouché d'un duel disputé, rythmé et emballant.