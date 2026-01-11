Actualités
Endrick avec ses coéquipiers de l’OL (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)

Lille - OL (1-2) : Endrick, un 613e joueur marquant

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Titulaire pour sa première avec l'OL à Lille, Endrick s'est déjà signalé (1-2). Il a marqué et donné la victoire à son équipe.

    Il était au centre des discussions et de l'attention. Ce dimanche, Endrick était l'homme le plus attendu du 16es de finale de Coupe de France entre Lille et l'OL (1-2). Et on peut dire qu'on a vu l'ensemble de sa palette. Des gestes techniques, une volonté constante d'aller vers l'avant, quelques mauvais choix individualistes et surtout, ses frappes puissantes.

    Le 613e joueur de l'histoire de l'Olympique lyonnais a un statut à part car il vient du Real Madrid et doit incarner le numéro 9 qui pourrait permettre à cette formation de retrouver la Ligue des champions. Son aventure a idéalement commencé avec la qualification et ce but survenu juste avant la mi-temps.

    49e Lyonnais à marquer pour ses débuts

    Après des tentatives lointaines, c'est finalement de près qu'il a trouvé la faille. Il était à l'affût au second poteau pour conclure une déviation astucieuse de Corentin Tolisso. Le Brésilien a finalement fait ce qu'on espérait de lui, même s'il y aurait des choses à redire sur son pressing, notamment. Sur la fin, avant de sortir à la 70e, on l'a aussi senti fatigué, ce qui est normal au vu de son faible temps de jeu sur la première moitié de saison.

    Voilà, l'aventure est désormais lancée pour Endrick, qui, pour l'anecdote, est le 49e à marquer pour ses débuts avec l'OL. Une liste comprenant d'illustres noms comme Bernard Lacombe, Alain Caveglia, Lisandro Lopez ou ses compatriotes Fred et Nilmar. Un certain Mariano Diaz en avait fait de même en 2017. À lui de choisir la meilleure trajectoire à imiter durant ce semestre en France.

      lekinslayer - dim 11 Jan 26 à 23 h 53

      Comme dit sous l'autre article, faut qu'il fasse très attention quand même. Entre son ultra individualisme sur le terrain avec ses frappes en tribune alors que y'avait d'autres solutions, et a la fin du match quand il a dû se faire rattraper par le staff sinon il courait directement au vestiaire au lieu de saluer tout le monde... Qu'il reste les pieds sur terre

