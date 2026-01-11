Coupe de France : Lille - OL et l'attraction Endrick

Au-delà d'une place en 8es de finale de la Coupe de France, le Lille - OL de ce dimanche vaudra surtout pour les grands débuts d'Endrick. Un sujet qui fait la Une de partout.

La Une du principal quotidien sportif français, des émissions lui sont consacrées, des reportages et des analyses sont publiés… La venue d'Endrick à l'OL a suscité une effervescence médiatique rarement connue dans le Rhône. Presque trois semaines après l'officialisation de sa signature, l'attente prendra fin. Ce dimanche, à Lille, le néo-Lyonnais s'apprête à entamer son histoire de six mois avec son club.

Mais il faudra peut-être patienter au-delà de 21 heures pour faire ses premiers pas. Vendredi, Paulo Fonseca s'est bien gardé d'affirmer si oui ou non, il sera aligné dans le 11. "Je ne sais pas s'il va commencer. Il est bien physiquement. Il a pu faire toutes les séances. Ce sera difficile pour lui de faire 90 minutes, si je dois être honnête", a-t-il commenté.

"Le profil qui leur manquait", pour Genesio

Une entrée en matière qui, même sur quelques minutes, sera très scrutée. Cela a fait parler jusqu'à Bruno Genesio. L'entraîneur du LOSC a été interrogé par nos confrères sur ce qui s'apparente à la principale attraction du 16e de finale de Coupe de France. "C'est le profil qui leur manquait sur la première moitié de la saison, a insisté le technicien français. Il a un gros potentiel, et il peut énormément leur apporter. Son arrivée devrait les aider sur le plan offensif."

Pour l'instant, sa découverte de son nouvel environnement paraît bien se dérouler. "Il comprend que nous sommes un groupe fort, et il me semble qu'il essaie d'être un élément du collectif. C'est très positif d'avoir un garçon avec cette mentalité qui comprend à quel point c'est important. Ce sont de bons signaux. [...] Mais il ne faut pas oublier qu'il reste très jeune et qu'il arrive dans un nouveau championnat très différent, a nuancé Paulo Fonseca. Il aura donc besoin d'une période d'adaptation. Il a bien intégré les entraînements et commence à saisir ce que nous mettons en place tactiquement."

Quelle animation autour d'Endrick ?

Il commence également à se familiariser avec ses coéquipiers. La forte communauté lusophone à l'OL devrait l'aider en cela. "Il est en forme. On voit qu'il est très bon balle au pied, il garde bien le ballon et est fort et rapide. Il est efficace dans la surface comme en dehors, et il est capable de tirer des deux pieds, peu importe l’angle", énumérait le défenseur Ruben Kluivert.

Maintenant, ce qui nous intéressera sur le semestre à venir, c'est l'utilisation d'Endrick. Seul en pointe ou à deux, avec des ailiers ou deux numéros 10 derrière lui ? Là-dessus, il faudra observer les matchs, puisque son coach n'a pas officiellement tranché. "Il peut faire plusieurs choses, jouer à droite, comme numéro 9, faux avant-centre... Je pense que c'est un joueur d'espace, de rupture et de un contre un. Il prend des initiatives individuelles par son explosivité et sa puissance, a-t-il décrypté. Ce n'est pas typiquement un attaquant de surface, mais il a de bons comportements dans cette zone aussi." Un atout intéressant pour aider les Lyonnais à marquer des buts. Ce qui lui sera prioritairement demandé.