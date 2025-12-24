Avec Endrick, l'attaque de l’OL va-t-elle se réinventer ?

En officialisant le prêt pour six mois d’Endrick, l’OL a lancé les grandes manœuvres de son mercato hivernal. Il tient surtout son attaquant titulaire dès le début du mois de janvier.

Pour beaucoup, c’est une arrivée qu’ils ont encore du mal à croire. Pourtant, mardi en fin d’après-midi, l’OL a réservé un cadeau de Noël avant l’heure à ses supporters. Comme cela était entendu depuis quelques heures déjà, Endrick sera un joueur de l’Olympique lyonnais pour les six prochains mois. Six et pas un seul de plus car le Real Madrid compte toujours sur son attaquant de 19 ans. Parce que, aussi surprenant que cela puisse paraitre, le club lyonnais a réussi à mettre la main sur un très grand espoir du football mondial.

Preuve qu’après être passé tout près de la mort, l’OL reste un nom qui compte sur l’échiquier européen et mondial. En officialisant l’arrivée d’Endrick dès le 23 décembre, la direction rhodanienne a mis Paulo Fonseca dans les meilleures dispositions. L’entraîneur portugais pourra compter sur sa nouvelle recrue dès le 29 décembre, date de la reprise de l’entraînement.

Un physique à gérer dans les premières semaines

La question est désormais de savoir dans quel état physique sera l’international brésilien. S’il a joué 77 minutes en Coupe du Roi il y a une semaine, Endrick a passé tout son temps sur le banc depuis le début de la saison. Une entrée en Liga début novembre et une autre contre Manchester City le 10 décembre jalonnent son parcours en 2025-2026. Un bilan plutôt maigre alors que l’OL a besoin d’un joueur prêt physiquement d’entrée.

Dans le malheur de ne pas le voir qualifié contre Monaco le 3 janvier prochain, le staff lyonnais aura finalement deux semaines pour faire monter en puissance physique la première recrue de l’hiver. "Au Real Madrid, les entraînements sont assez poussés et avec Xabi Alonso, il y avait beaucoup de travail physique avec ballon. Il sera forcément à court de rythme car rien ne remplace la compétition. Il faudra aussi voir comment il réussit à enchaîner les matchs après aussi peu d’activité", se questionne un confrère en Espagne. C’est finalement la plus grosse interrogation avec ce pari venu tout droit de la capitale espagnole.

Une machine à tirer mais en cours d'apprentissage

Car sur le papier, l’OL a réalisé un sacré coup et peut légitimement penser qu’il a déjà amélioré son attaque pour les six prochains mois. Malgré son état d’esprit et sa dépense d’énergie, Martin Satriano ne pouvait encore porter sur lui le poids de l’attaque. L’Uruguayen aura encore des minutes puisque le physique d’Endrick ne devrait pas lui permettre d’enchaîner aussi rapidement. Néanmoins, le joueur prêté par le Real Madrid vient pour être titulaire et rien d’autre. Ce fut la condition sine qua non pour venir et il reste maintenant à s’intégrer dans le collectif de Paulo Fonseca.

Joueur de percussion, il va "amener de la profondeur" au jeu lyonnais, nous souffle-t-on à Madrid. Il va surtout avoir une présence dans la surface que n’apportait pas assez Satriano, avec une capacité à "tirer dès qu’il se sait en bonne position". Avec Pavel Sulc déjà dans ce registre, cela risque d’être la course à la gâchette dans le secteur offensif de l’OL. Les supporters ne s’en plaindront pas. Toutefois, et il faut bien le rappeler, Endrick reste un jeune joueur en mal de temps de jeu et toujours en apprentissage du football européen. Même si six mois passent vite, il sera avant tout une cartouche supplémentaire et non l’homme providentiel. Mais il peut changer beaucoup de choses dans l’animation offensive et c’est avant tout ce que l’on attend.