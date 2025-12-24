Parmi les favoris de cette CAN 2025, le Sénégal n’a pas manqué son entrée en lice contre le Botswana. Une victoire 3-0 dans laquelle Moussa Niakhaté a disputé 90 minutes.

On ne donnait pas cher de la peau du Bostwana face au Sénégal et le scénario n’a pas été différent mardi du côté de Tanger. Sur une pluie battante, les Lions de la Teranga n’ont pas déjoué pour leur entrée en lice dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2025. Forcément attendue parmi les favorites à la victoire finale, la nation africaine n’est pas tombée dans le piège d’un premier match de poule. Les coéquipiers de Moussa Niakhaté se sont facilement imposés 3-0 contre le Botswana et ont pris les commandes du groupe D devant la République démocratique du Congo. Un adversaire qui se présentera samedi pour un match déjà décisif dans la course à la qualification.

Doublé de Jackson

Mardi soir, le Sénégal avec un Niakhaté titulaire et ayant joué 90 minutes a fait la différence à des moments stratégiques de la partie. Malgré une certaine domination, les hommes de Pape Thiaw n'ont trouvé la faille qu'à cinq minutes de la mi-temps grâce à Nicolas Jackson. L'attaquant du Bayern Munich a été le grand artisan de cette victoire avec un doublé juste avant l'heure de jeu pour faire le break. Une avance confortable scellée en fin de match (90e) par Ndiaye.