Michele Kang présidente de l’OL et de l’OL Lyonnes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Une délégation menée par Michele Kang s’est rendue en République du Congo ces dernières heures. Jeudi, l’OL a signé un partenariat avec l’État congolais pour le développement du football dans le pays africain.

En octobre dernier, Laurent Prud’homme, alors directeur général de l’OL, avait pris la direction de l’Afrique avec Cyril Groll, directeur du développement commercial, pour une escapade en République démocratique du Congo. Ce voyage s’inscrivait dans une démarche d’une collaboration avec le pays africain. Finalement, tout cela avait fait pschitt, malgré les cadeaux offerts et notamment la perspective d’une inscription "Destination R.D Congo" sur les maillots lyonnais. Quelques mois plus tard, l’OL sera bien implanté dans cette région, mais du côté de la République du Congo et non de la RDC.

Un partenariat sur quatre ans

Ce jeudi 31 juillet, le président de la République, Denis Sassou-N’Guesso, a reçu une délégation lyonnaise. Aux côtés de son directeur général à l'OL Lyonnes, Vincent Ponsot, mais aussi de l’avocat et ancien adjoint aux Sports Thierry Braillard, Michele Kang a profité de ce séjour à Brazzaville pour signer un partenariat. Cette collaboration entre l’OL et le pays africain doit permettre le développement du football dans ce pays de près de 6,5 millions d’habitants. Signé jeudi, le contrat se fera sur une période de quatre ans, soit jusqu’en juin 2029.