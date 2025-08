L'OL chute face au Bayern Munich, non sans démériter (2-1)

On voulait savoir ce que valait cet OL. On a vu, avec un Bayern Munich en reprise, mais vainqueur (2-1). Cependant, il y a de bonnes choses à relever après cette affiche.

Dans des conditions presque dantesques, sous la pluie, et avec quelques minutes de retard, l’OL faisait face au Bayern Munich ce samedi. Un véritable test pour cette formation qui n’avait pas rencontré d’opposition aussi relevée. Contre le champion d’Allemagne en titre, qui a repris l’entraînement seulement cette semaine, les coéquipiers de Corentin Tolisso allaient en apprendre beaucoup sur leurs capacités à rivaliser contre de telles équipes cette saison.

Et ils ont finalement plutôt bien répondu présent. Évidemment, les Munichois ont monopolisé le ballon, mais la défense rhodanienne a tenu bon, ne souffrant pas vraiment en première période. Trois petites frayeurs, une volée de Lennart Karl (11e), et deux pertes de balle dangereuses d’Ainsley Maitland-Niles. De l’autre côté, les hommes de Paulo Fonseca ont répliqué par des tentatives lointaines d’Afonso Moreira (18e et 21e) et de Georges Mikautadze (38e).

Doublé d'Olise, Gomes Rodríguez buteur

Après une première période solide et intéressante défensivement, l’Olympique lyonnais défiait un tout nouveau 11 bavarois, pendant que seul Corentin Tolisso laissait sa place à Mathys de Carvalho. Un deuxième acte plus difficile, à l’image des premières minutes et du penalty sifflé en faveur des Allemands. Une faute de Clinton Mata sur Luis Diaz, qui était hors-jeu, sanctionnée par Michael Olise (1-0, 53e).

Beaucoup plus percutants, les protéger de Vincent Kompany ont doublé la mise, à nouveau par l’ailier français, servi au cœur de la surface (2-0, 62e). La dernière demi-heure fut plus équilibrée, avec la réduction de l’écart signée Alejandro Gomes Rodríguez (83e). Sur un ballon de récupération, Khalis Merah a lancé l’Anglais, qui a parfaitement géré son duel (2-1).

L'OL inférieur au Bayern, mais pas à des années lumières ce samedi

Ce sera trop juste pour égaliser. Cependant, l’OL peut tirer de bons enseignements de ce choc. Leur adversaire était certes en reprises, mais il le bloc collectif a répondu présent au cours des 45 premières minutes. Il pourra aussi avoir des regrets sur le poteau de Georges Mikautadze (77e). En face, Rémy Descamps et Mathieu Patouillet ont également dû s'employer (48e, 67e, 80e et 87e).

Les Lyonnais ont été un peu au-dessus des partenaires de Harry Kane, sans être dominés outre mesure. Place à deux jours de repos désormais, avant de se projeter sur le match à Bourgoin contre Getafe. A deux semaines du retour de la Ligue 1, à Lens, Fonseca et son staff disposent d’une bonne base de travail. Après cinq affiches amicales, le bilan est de trois succès, un nul et un revers.