Mercato : l'au revoir de Duje Caleta-Car à l'OL

Vendredi soir, l'OL a officialisé le départ de Duje Caleta-Car à la Real Sociedad en prêt. Le défenseur croate a livré un message d'adieu sur ses réseaux sociaux.

Au milieu des annonces de vendredi, nous retrouvions celle envoyant Duje Caleta-Car à la Real Sociedad. Le défenseur central a officiellement rejoint la formation basque dans un prêt payant de 500 000 euros. Surtout, la transaction s'accompagne d'une option d'achat de 4 millions d'euros à l'issue de la saison.

Un départ entrant dans le cadre de l'opération dégraissage menée par l'OL depuis le début de l'été. Après deux exercices dans le Rhône, le Croate pourrait ne plus remettre cette tunique. Il a donc publié un message d'au revoir. "Ce fut un plaisir et un privilège de porter ce maillot 57 fois. Dès le premier jour, vous nous avez accueillis, ma famille et moi. Nous avons eu des hauts et des bas, mais nous n'avons jamais abandonné. Il y a des souvenirs que je n'oublierai jamais, dont la finale de la Coupe de France et la remontée jusqu'à l'Europa Ligue depuis la dernière place de Ligue 1", a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

"Je vous souhaite le meilleur car l'OL le mérite"

Il a également salué toutes les personnes croisées au cours de ces deux années. "Merci à tous mes coéquipiers, mes entraîneurs, au staff, à l'équipe médicale et à tous ceux qui travaillent pour le club en coulisses. Je vous souhaite le meilleur pour la suite car l'OL le mérite, a-t-il affirmé. Nous continuerons à vous soutenir dans chaque match. Merci et à bientôt."