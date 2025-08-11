OL : Khalis Merah lancé d'entrée à Lens ?

Titulaire tout au long de la préparation, Khalis Merah devrait faire ses débuts en Ligue 1 samedi à Lens. Une première inimaginable il y a un mois encore.

Il est la révélation de la préparation. Cela ne veut pas dire que l'OL tient assurément une future "pépite", mais Khalis Merah a su saisir sa chance. Le footballeur de 18 ans s'est attiré les commentaires élogieux, et ce n'est pas vraiment une surprise au vu des retours de ses formateurs. Ce qui l'est davantage en revanche, c'est de le voir en mesure d'intégrer le 11 en ce début de saison.

Le milieu de terrain a commencé l'ensemble des rencontres de l'été. Et au vu de ses prestations, il semble en bonne position pour entamer l'exercice 2025-2026 dans la peau d'un titulaire. "Il est très courageux. Je pense qu'il aura une grande carrière, mais nous devons faire attention à sa progression. Il sera un élément important pour nous. Ce n'est pas évident de voir un joueur de son morphotype jouer contre le Bayern Munich, Hambourg ou Majorque, sauf qu'il a le courage suffisant pour participer, demander le ballon", observait Paulo Fonseca.

Morton le trouble-fête ?

Sera-t-il lancé dans le grand bain samedi à Lens (17 heures) ? La dynamique plaide en sa faveur. Buteur face aux Majorquins, il a plutôt assuré contre les Bavarois (en plus de sa passe décisive). Il a conclu cette parenthèse enchantée par une performance pleine de personnalité face à Getafe (2-1). Dans l'entrejeu, il devrait former un trio avec Tanner Tessmann et Corentin Tolisso. À moins que Tyler Morton se fraie une place dans cette équipe plus rapidement que prévu.

Ce sera l'une des rares interrogations pour Fonseca et son staff au moment de constituer le premier 11 de la saison. Pour le reste, la composition ressemblera très largement à celle travaillée tout au long de l'été. En revanche, quelques modifications ne sont pas à exclure dès la réception de Metz (23/08) et surtout celle de l'OM, à la fin du mois (31/08).