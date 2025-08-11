OL : Khalis Merah lancé d'entrée à Lens ?

Titulaire tout au long de la préparation, Khalis Merah devrait faire ses débuts en Ligue 1 samedi à Lens. Une première inimaginable il y a un mois encore.
Il est la révélation de la préparation. Cela ne veut pas dire que l'OL tient assurément une future "pépite", mais Khalis Merah a su saisir sa chance. Le footballeur de 18 ans s'est attiré les commentaires élogieux, et ce n'est pas vraiment une surprise au vu des retours de ses formateurs. Ce qui l'est davantage en revanche, c'est de le voir en mesure d'intégrer le 11 en ce début de saison.
Le milieu de terrain a commencé l'ensemble des rencontres de l'été. Et au vu de ses prestations, il semble en bonne position pour entamer l'exercice 2025-2026 dans la peau d'un titulaire. "Il est très courageux. Je pense qu'il aura une grande carrière, mais nous devons faire attention à sa progression. Il sera un élément important pour nous. Ce n'est pas évident de voir un joueur de son morphotype jouer contre le Bayern Munich, Hambourg ou Majorque, sauf qu'il a le courage suffisant pour participer, demander le ballon", observait Paulo Fonseca.
Morton le trouble-fête ?
Sera-t-il lancé dans le grand bain samedi à Lens (17 heures) ? La dynamique plaide en sa faveur. Buteur face aux Majorquins, il a plutôt assuré contre les Bavarois (en plus de sa passe décisive). Il a conclu cette parenthèse enchantée par une performance pleine de personnalité face à Getafe (2-1). Dans l'entrejeu, il devrait former un trio avec Tanner Tessmann et Corentin Tolisso. À moins que Tyler Morton se fraie une place dans cette équipe plus rapidement que prévu.
Ce sera l'une des rares interrogations pour Fonseca et son staff au moment de constituer le premier 11 de la saison. Pour le reste, la composition ressemblera très largement à celle travaillée tout au long de l'été. En revanche, quelques modifications ne sont pas à exclure dès la réception de Metz (23/08) et surtout celle de l'OM, à la fin du mois (31/08).
Ce sera lui ou Tyler , assurément .
Deux joueurs que personne n'aurait imaginé voir titulaire il y a un mois .
Deux brindilles au morphotype particulier ( j'aurais appris un mot , voila que Fonseca se met à parler avec des mots savants comme pierrot ! lol )
Salut Juni38
Morphotype pas si savant que ça! Tu ne connaissais pas? Celà vient du type de la morphologie d'un individu, tout simplement et le morphotype de Merah c'est "fluet" type "brindille" comme je l'ai souvent vu qualifié dans certains commentaires: ceci dit il est jeune et a bien le temps de s'étoffer et il y a eu d'autres exemples de footeux de cette morphologie même à maturité d'adulte qui ont fait de superbes carrières (Jean TIGANA entre autres me vient à l'esprit) et Malik Fofana peut être qualifié de "brindille" aussi, bien que je juge ce terme quelque peu péjoratif, mais bon...
Tyler est mince, allongé, mais a plus de consistance physique, perso, lui je ne le qualifierais pas de " brindille".
Il a pour lui de se montrer dans les deux mi temps , pourquoi pas ? il me semble que ses poumons sont de meilleurs qualité que Malick qui pour moi reste un super sub , se montrant souvent sur une seule mi temps .
O&L , le point d’interrogation au bout de votre titre est , comment dire, superflu.
Il sera , sans nul doute , un des artisans de notre victoire samedi à Lens , dans le prolongement de ses prestations au cours de la prépa.💪🔴🔵
👍
Je ne sais pas comment joue Lens mais les derniers matchs à Bollaert on a souffert au milieu. Je pestais même contre Caqueret qui se faisait defoncer. Mais j’aurais tendance à jouer la prudence et mettre moins de technique et plus de muscles et mener le jeu de plus bas.
Donc plutôt Morton-Tolisso-Tessman avec Tolisso en 10 (du 4-2-3-1) comme l’an dernier au printemps.
Mais je serais ravi aussi de découvrir Merah en match officiel, mais prudence. Sage sait où appuyer il nous connaît bien.
👎
Sur le court terme et la reprise du championnat, je pense qu'il y a assez peu de doutes sur sa présence dans le 11, lui qui vient d'enchainer les matchs de préparation. Par contre ce n'est pas dit que Fonseca ne lui préfère pas un tchèque, voir un milieu très défensif Tessmann Morton Tolisso (quoique pas si défensif, Coco peut jouer plus haut aussi).
La phrase "mais nous devons faire attention à sa progression" laisse planer le doute sur l'envie du coach de le mettre dans le 11 à moyen terme. Je pense qu'il veut aussi le préserver et ne pas prendre de risque avec lui, et donc lui laisser une place de supersub dans un premier temps.
Salut BadGone91,
Je ne sais pas si (au vu de son excellente prépa et des belles qualités démontrées) il sera dans le 11 de départ, pour ce 1er match.
Par contre je pense que tout comme Malik en première moitié de saison dernière il sera préservé cette saison et rentrera des bouts de match, en fin de seconde mi-temps. Et si comme Malik il s'avère décisif et important lors de ses entrées, il augmentera progressivement son temps de jeu (et l'inverse peut-être vrai aussi).
Je suis d'accord sur cette manière de fonctionner. Mais le soucis c'est que je trouve qu'il est indispensable actuellement. Il apporte un volume, une profondeur, et une justesse technique, que peu de nos milieux de terrains ont. Donc s'il ne débute pas, je suis curieux de voir qui prendra sa place.
normalement un jeune comme merah ne devrait pas commencer titulaire sur un tel match , il faut faire attention à ne pas le cramer, mais il fait partie des joueurs un peu hors normes , qui ne suivent pas la règle habituelle pour les jeunes , comme Yamal et autres surdoués avant lui .
Il y a un mois , quasiment personne ne le connaissait et on ne l'avait pas vu venir .
Il me bluffe à chaque match , et je crois c'est aussi le cas de Fonseca qui le fait beaucoup plus jouer que prévu .
Quand tu disposes de telles pépites , comme lui ou fofana , c'est du bonheur pour un coach .
Je voudrais bien voir un match de Yamal contre Getafe ou Mallorca, juste pour vérifier s'ils sont capables de recommencer leurs agressions sur des stars ou s'il vont filer doux comme des peureux.
Le truc c'est que son profil physique peut paraitre à des années lumières du "niveau ligue 1", mais son profil technique y correspond déjà parfaitement. Il joue vite, très dynamique, il a du coffre, une bonne technique. On n'en demande pas plus. Je reste persuadé qu'on passe souvent à côté de bons profils de ce type, que l'on n'estime pas au niveau, sans avoir essayé de les voir jouer.
Il faut savoir déceler ces profils qui correspondent au haut niveau, même s'ils n'excellent pas forcément en académie ou en réserve. Ce n'est pas le cas de Khalis, qui je crois, était déjà très bon dans l'académie, mais je pense notamment à Barcola qui en est un exemple récent.
Complètement d'accord avec ce que tu dis Juni38, au début j'avais remarqué quelques beaux gestes mais bon: début de saison... Puis match après match je l'ai trouvé plus consistant: il défend, va au contact malgrès sa corpulence, bouge, se fait voir, délivre de belles passes, il a donc l'oeil. Et est capables de beaux gestes techniques: dribbles (sans en abuser), belle frappe, belle vision du jeu. Etonnant! En tout cas ça ressemble à du talent et s'il continue...
Mais il faut attendre on en a tellement vu de belles promesses! Benzia ce devait être le nouveau Benzema, Bahlouli et d'autres que j'oublie. Je suis très surpris par ce joueur mais seul l'avenir répondra à nos questions. Wait and see...
Il est clairement le joueur offensif le plus dangereux de la pré saison et mériterait d'être dans le 11 de départ...sauf qu'il joue au poste de nôtre meilleur joueur de la saison dernière, nôtre capitaine, Tolisso.Mon 11 de départ serait le suivant: Descamps,qui n'a pas démérité et qui connait déjà la philosophie de Fonseca en partant de derrière.Tagliafico,qui même si pas prêt physiquement,pourra beaucoup mieux contenir Thauvin ainsi que la mise sous pression de Lens à domicile en début de match.Mata et Niakhate car on a rien d'autre et AMN car meilleur que Kumbedi comme latéral droit.Tessman et Morton devant la défense pour solidifier au maximum le milieu car je les penses complémentaires.Tolisso derrière l'attaquant car c'est sa meilleure position sur le terrain.Moreira à Gauche car je garde Malick pour entrer en 2eme car pas prêt physiquement et il faudra aider Nicolas pour défendre.Mikau en pointe et Sulc a droite (c'est plus facile pour lui de comprendre ce que demande Fonseca à ce poste qu'au coeur du jeu pour le moment
L’équipe a fait toute sa préparation avec Merah titulaire.
Non seulement il était titulaire, mais c’était le seul milieu qui a fait tous les matches dans leur intégralité. Et c’était lui qui était chargé des coups de pieds arrêtés.
Vous ne voyiez donc pas lors de cette prépa que c’était lui la pièce maîtresse du système Fonseca ?
Et il y en a qui veulent le sortir du 11 au profit de Motron ou Tessmann ?
Si Fonseca avait l’intention de ne pas titulariser face à Lens, il l’aurait sorti ne serait-ce que 20 min face à Majorque pour voir comment l’équipe tourne sans lui.
Il n’y a aucun doute quant à sa présence dans le 11 samedi. Par contre il y a match entre Morton et Tessmann. Mais ce dernier a quand même une longueur d’avance, d’autant que Fonseca l’aime bien.