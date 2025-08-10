OL : Fonseca "satisfait de l’effort fait" dans ce mercato

En quête de quelques recrues d’ici à la fin du mercato, Paulo Fonseca se montre déjà content des munitions à sa disposition. L’entraîneur de l’OL voit un bel avenir pour son équipe.

Au moment de lire le onze couché par Paulo Fonseca samedi soir à Bourgoin, les nouveautés n’étaient pas légion du côté de l’OL. Sur les onze titulaires, seul Tyler Morton faisait figure de petit nouveau, tout comme Khalis Merah, pur produit de l’Académie, mais qui découvre le monde pro depuis un mois. Loin de la très grande révolution annoncée. Pourtant, à s’y pencher plus en détails, cinq des onze joueurs alignés par le coach portugais contre Getafe (2-1) étaient des remplaçants la saison passée (Descamps, Kumbedi, Abner, Mikautadze et Tessmann).

Alors oui, il y a bien eu un chamboulement estival, même si certains se voient offrir une belle opportunité de prouver qu’ils peuvent prendre la relève. À l’image de ce qu’a pu dire Clinton Mata ces derniers jours, Fonseca est conscient qu’il n’a pas la même matière entre les mains. "Je ne peux pas dire que nous avons une équipe plus forte que la saison dernière. Mais on a une équipe déjà forte, qui a des intentions intéressantes pour gagner les matchs."

"Il manque deux ou trois joueurs"

Satisfait du visage montré par ses joueurs depuis un mois et de principes de jeu qui s’améliorent de match en match, Paulo Fonseca reste soumis à la situation économique du club. Néanmoins, l’entraîneur semble être dans son élément avec ce mélange de cadres et de très jeunes joueurs. Suffisant pour son bonheur. Comme Matthieu Louis-Jean, il a concédé qu’il espérait encore quelques renforts d’ici à la fin du mercato. "C’est vrai, il manque encore deux ou trois joueurs. Et il faudrait un autre attaquant. Ce n’est pas facile, mais Matthieu (Louis-Jean) et Benjamin (Charier) ont fait un excellent travail cet été. Je suis très content de l’effort qui a été fait." Un entraîneur heureux, n’est-ce pas la clé du succès ?