OL : Fonseca "satisfait de l’effort fait" dans ce mercato

En quête de quelques recrues d’ici à la fin du mercato, Paulo Fonseca se montre déjà content des munitions à sa disposition. L’entraîneur de l’OL voit un bel avenir pour son équipe.
Au moment de lire le onze couché par Paulo Fonseca samedi soir à Bourgoin, les nouveautés n’étaient pas légion du côté de l’OL. Sur les onze titulaires, seul Tyler Morton faisait figure de petit nouveau, tout comme Khalis Merah, pur produit de l’Académie, mais qui découvre le monde pro depuis un mois. Loin de la très grande révolution annoncée. Pourtant, à s’y pencher plus en détails, cinq des onze joueurs alignés par le coach portugais contre Getafe (2-1) étaient des remplaçants la saison passée (Descamps, Kumbedi, Abner, Mikautadze et Tessmann).
Alors oui, il y a bien eu un chamboulement estival, même si certains se voient offrir une belle opportunité de prouver qu’ils peuvent prendre la relève. À l’image de ce qu’a pu dire Clinton Mata ces derniers jours, Fonseca est conscient qu’il n’a pas la même matière entre les mains. "Je ne peux pas dire que nous avons une équipe plus forte que la saison dernière. Mais on a une équipe déjà forte, qui a des intentions intéressantes pour gagner les matchs."
"Il manque deux ou trois joueurs"
Satisfait du visage montré par ses joueurs depuis un mois et de principes de jeu qui s’améliorent de match en match, Paulo Fonseca reste soumis à la situation économique du club. Néanmoins, l’entraîneur semble être dans son élément avec ce mélange de cadres et de très jeunes joueurs. Suffisant pour son bonheur. Comme Matthieu Louis-Jean, il a concédé qu’il espérait encore quelques renforts d’ici à la fin du mercato. "C’est vrai, il manque encore deux ou trois joueurs. Et il faudrait un autre attaquant. Ce n’est pas facile, mais Matthieu (Louis-Jean) et Benjamin (Charier) ont fait un excellent travail cet été. Je suis très content de l’effort qui a été fait." Un entraîneur heureux, n’est-ce pas la clé du succès ?
Je voudrais saluer Descamps qui a été condamné d’avance et qui a fait une belle prépa avec un beau jeu au pied.
Au sens large j’au souvent vu des campagnes amicales où l’équipe faisait très peur avec des joueurs semblant perdus et sans idées, là c’est tout l’inverse, de bon augure.
Faudrait peut être voir pour des départs avant de recruter 3 ou 4 joueurs ( 2 ou 3 + un attaquant). Fonseca est un peu gourmand pour le coup. Je préfère attendre le prochain mercato que de repartir dans des achats compulsifs de fin d été qui mènent à rien. Fonseca devrait se montrer plus patient pour construire son équipe. Ça ne se fait pas en 1 mercato.
2 ou 3 dont un ailier droit et un attaquant, selon Fonseca et Louis-Jean
Encore un HS . D'après teddy spencer, Cristal Palace a fait appel vendredi auprès l'UEFA pour retrouver une place en Europa League à notre détriment .
On devrait savoir l'issue demain lundi, normalement il n'y a pas de gros risques mais avec l'UEFA on ne sait jamais, ils nous ont déjà bien fait des misères .
A suivre , mais pas trop rassurée (comme d'hab quoi) 🫣
(https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_zdVladeJbk)
logiquement si l appel de palace est validé ca sera aux dépends de forest et non de nous. il y a un quota de places par pays et si forest et palace sont maintenus tu fausses tout y compris le coeff uefa car la France perd et représentant et l'Angleterre en gagne un. je ne vois pas comment lyon pourrait perdre sa place