Mercato - Louis-Jean (OL) : "On a 85-90% de l'effectif"

Présent à Bourgoin ce samedi soir, Matthieu Louis-Jean a fait un bilan positif de la préparation estivale de l'OL. Le directeur technique rhodanien promet encore des mouvements, notamment dans le secteur offensif.

De notre envoyé spécial à Bourgoin.

Ce samedi, les supporters de l'OL présents à Bourgoin ont pu découvrir les nouvelles têtes fraîchement arrivées entre Rhône et Saône. Face à Getafe (victoire 2-1), Tyler Morton et Pavel Sulc ont fait leurs premiers pas sous le maillot lyonnais. Une première réussie pour l'Anglais et un quart d'heure de jeu pour le Tchèque. En attendant l'arrivée de Dominik Greif la semaine prochaine, ils sont les quatrième et cinquième recrues de l'été. Mais, ce total qui augmentera avec le gardien slovaque ne devrait pas s'arrêter là. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Matthieu Louis-Jean après la rencontre. "On a 85-90% de l'effectif. On espère avoir encore deux ou trois arrivées", nous a confié le directeur technique rhodanien.

Une doublure pour Mikautadze

Ces renforts auront avant tout un impact sur le secteur offensif et notamment le poste d'avant-centre. Une nouvelle fois buteur contre Getafe, Georges Mikautadze n'a pas vraiment de doublure, si ce n'est le (très) jeune Alejandro Gomes Rodriguez. La priorité de cette fin de mercato sera donc essentiellement sur la recherche d'un numéro 9 et d'un ailier. "Il va nous falloir un attaquant supplémentaire parce qu'on est un peu léger, a poursuivi Matthieu Louis-Jean. Il nous faudra un ailier droit très certainement." Au moins, la feuille de route est claire du côté de l'OL. Après le milieu de terrain, c'est devant que la formation de Paulo Fonseca a des manques. Il reste trois semaines pour trouver les perles rares.