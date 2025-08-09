Mercato - Louis-Jean (OL) : "On a 85-90% de l'effectif"

Présent à Bourgoin ce samedi soir, Matthieu Louis-Jean a fait un bilan positif de la préparation estivale de l'OL. Le directeur technique rhodanien promet encore des mouvements, notamment dans le secteur offensif.
De notre envoyé spécial à Bourgoin.
Ce samedi, les supporters de l'OL présents à Bourgoin ont pu découvrir les nouvelles têtes fraîchement arrivées entre Rhône et Saône. Face à Getafe (victoire 2-1), Tyler Morton et Pavel Sulc ont fait leurs premiers pas sous le maillot lyonnais. Une première réussie pour l'Anglais et un quart d'heure de jeu pour le Tchèque. En attendant l'arrivée de Dominik Greif la semaine prochaine, ils sont les quatrième et cinquième recrues de l'été. Mais, ce total qui augmentera avec le gardien slovaque ne devrait pas s'arrêter là. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Matthieu Louis-Jean après la rencontre. "On a 85-90% de l'effectif. On espère avoir encore deux ou trois arrivées", nous a confié le directeur technique rhodanien.
Une doublure pour Mikautadze
Ces renforts auront avant tout un impact sur le secteur offensif et notamment le poste d'avant-centre. Une nouvelle fois buteur contre Getafe, Georges Mikautadze n'a pas vraiment de doublure, si ce n'est le (très) jeune Alejandro Gomes Rodriguez. La priorité de cette fin de mercato sera donc essentiellement sur la recherche d'un numéro 9 et d'un ailier. "Il va nous falloir un attaquant supplémentaire parce qu'on est un peu léger, a poursuivi Matthieu Louis-Jean. Il nous faudra un ailier droit très certainement." Au moins, la feuille de route est claire du côté de l'OL. Après le milieu de terrain, c'est devant que la formation de Paulo Fonseca a des manques. Il reste trois semaines pour trouver les perles rares.
Rendez-vous compte : l’OL amorce une nouvelle ère !
L'effectif est pas mal du tout ainsi.
C'est jeune mais avec du talent et pas de stars c'est très bien .
Merah aura du temps de jeu c'est une grosse chance pour lui.
Autrement dit encore deux ou trois recrues; en se basant sur une vingtaine de joueurs.
Et sûrement des départs…Matic ? AMN ?
Donc en fait, l'OL ne compte pas sur AGR en attaque et sur Enzo Molebe en ailier, sans oublier le prochain retour de Nuamah. Pour moi il n'y a pas vraiment besoin de recruter des joueurs en plus. A la rigueur en attaque ok, mais au poste d'ailier droit, il y a ce qu'il faut dans l'effectif actuel. Donc une seule recrue et ce sera suffisant. Inutile d'empiler encore des joueurs.
Mettre AMN ailier droit prouve bien qu'on a besoin d'une recrue à ce poste. On a vu dans ce match tout ce dont il était incapable de faire. Ce n'est certes pas sa faute, il n'a rien d'un ailier.
Nakamura de Reims est ailier droit ou gauche ?
Il va en effet falloir quelques départs.