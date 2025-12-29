Actualités
Corentin Tolisso face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
Corentin Tolisso face à Sinaly Diomandé lors d’Auxerre – OL (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Ligue 1 : en cas de jaune à Monaco, Tolisso manquera le match des 10 ans au Parc OL

  • par David Hernandez

    • Ménagé en Coupe de France avant la trêve, Corentin Tolisso a échappé à un nouvel avertissement. Toutefois, le capitaine de l’OL devra se méfier à Monaco pour ne pas manquer le match anniversaire des dix ans à Décines.

    C’est un calcul que le staff de Paulo Fonseca et le joueur commencent certainement de plus en plus à avoir. Sur le terrain, on est loin d’avril de telles pensées, mais avec quatre cartons jaunes récoltés depuis le début de la saison, Corentin Tolisso est sous la menace, comme détaillé sur son site ces derniers jours. Avec la nouvelle règlementation, ce n’est plus un nombre de matchs qui rentre en compte, mais bien cinq avertissements et un match de suspension dans la foulée. Alors forcément, le capitaine lyonnais va forcément voir le couperet tomber à un moment ou un autre dans cette saison 2025-2026. Ménagé contre le FC Saint-Cyr CollongesTolisso sera bien de la partie face à Monaco, ce samedi 3 janvier pour la reprise de la Ligue 1.

    Présent il y a dix ans contre Troyes

    Seulement, il va devoir se tenir à carreau dans la Principauté. Un carton jaune et ce serait un passage devant la commission de discipline pour que son dossier soit traité le mercredi 7 janvier, date de la prochaine réunion. De quoi le priver du match anniversaire contre Brest afin de fêter les dix ans passés au Parc OL. Tolisso, qui était du premier match contre Troyes en 2016, n’aimerait certainement pas manquer ce rendez-vous. Mais le scénario de la rencontre à Monaco conditionnera tout ça bien évidemment.

