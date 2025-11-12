Actualités
Clinton Mata lors d'OL - Strasbourg
Clinton Mata lors d’OL – Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Discipline - Ligue 1 : le point sur la situation des joueurs de l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Où en sont les joueurs lyonnais avec leurs avertissements ? Avec trois cartons jaunes au compteur en Ligue 1, Clinton Mata est le plus concerné.

    Dimanche, contre le PSG (2-3), il n'a pas échappé à la "cartonite" de Benoît Bastien. Face à Paris, Clinton Mata a écopé d'une "biscotte", tout comme Tyler Morton, Nicolas Tagliafico (deux fois) et Corentin Tolisso. Avec de nombreuses conséquences pour l'Anglais et l'Argentin, qui seront suspendus à Auxerre le 23 novembre prochain lors de la 13e journée de Ligue 1.

    Un coup dur au vu de leur importance dans le groupe. En cette trêve internationale, l'heure est venue de faire un bilan pour les joueurs de l'OL. Avec trois avertissements au compteur en championnat, le défenseur angolais est le plus proche d'atteindre les cinq nécessaires pour être privé d'une rencontre. Il n'est donc pas encore en sursis, mais s'en rapproche.

    Hateboer en sursis à son retour, Tagliafico va savoir

    Derrière Mata, on retrouve plusieurs éléments à deux cartons jaunes, Moussa Niakhaté, Afonso Moreira, Pavel Šulc, Adam Karabec et Corentin Tolisso. Eux ont encore plus de marge. Encore faut-il qu'ils évitent les exclusions, ce qu'a connu l'Olympique lyonnais lors des trois derniers matchs.

    D'ailleurs, Abner reviendra de suspension en Bourgogne, ce qui enlève de son "casier" les deux cartons jaunes récoltés en Ligue 1. En revanche, Hans Hateboer devra se tenir à carreau pendant les neuf prochaines affiches de son club dans l'Hexagone. La révocation d'un sursis ayant lieu après dix parties disputées par l'équipe une fois la sanction prononcée. Mais il sera encore privé du déplacement en Bourgogne avant de pouvoir faire son retour. Quant à Nicolas Tagliafico, il recevra sa punition ce mercredi par la commission de discipline.

    1 commentaire
    1. Avatar
      Poupette38 - mer 12 Nov 25 à 17 h 54

      Abner a pris ses 2 cartons jaunes à Lens et contre marseille .
      Les cartons jaunes, on est bien d'accord qu'ils ne restent pas actif sur les 10 matchs qui suivent mais sur la durée, jusqu'à atteindre 5 cartons et là, tu as une suspension, après être passé en commission (la règle ayant changée) .

      Pour le rouge récolté au paris fc il a pris 2 matchs de suspension,

      Question : pourquoi le fait de "purger" ses 2 matchs à Brest, puis contre le psg "enlevai" ses 2 cartons jaunes ?

      Je ne connais pas cette règle, merci de préciser 🤔

      Signaler

