Nicolas Tagliafico ne comprenant pas son rouge lors d'OL - Brest
Nicolas Tagliafico ne comprenant pas son rouge lors d'OL – Brest (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avec le rouge de Tagliafico, l'OL fait le trois à la suite

  • par David Hernandez

    • Exclu contre le PSG dimanche soir, Nicolas Tagliafico est le troisième joueur de l'OL sanctionné d'un rouge. Le troisième latéral après Abner et Hans Hateboer.

    Il était déjà passé à la limite sur des actions précédentes et il n'y a pas échappé à une minute de la fin. Face au PSG, Nicolas Tagliafico a été rattrapé par la patrouille et a été exclu par Benoit Bastien. Coupable d'un geste d'antijeu, le latéral a logiquement récolté un deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge. S'il avait été présent sur le terrain, l'OL aurait-il encaissé ce troisième but ? Difficile à savoir, même si, à force de jouer avec les limites, Tagliafico s'est fait prendre à son propre jeu. Quoi qu'il en soit, cela fait un nouveau joueur suspendu pour l'OL et un troisième rouge à la suite après Abner contre le Paris FC et Hans Hateboer à Brest.

    Seul Girone fait pire dans le top 5 européen

    À chaque fois, cela touche des latéraux et à Auxerre, Paulo Fonseca devra faire sans l'Argentin et le Néerlandais. Abnerdevrait logiquement retrouver une place de titulaire après avoir purgé ses deux matchs de suspension. Avec désormais quatre cartons rouges, l'OL est le mauvais élève de la Ligue 1 et presque du Vieux Continent. Sur les cinq grands championnats européens, seul Girone, 18e de Liga, fait pire avec cinq exclusions.

    Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
    Mondial U17 : Himbert et Gomes Rodriguez verront les 16es

