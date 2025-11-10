En sursis, Tyler Morton sera suspendu pour Auxerre - OL

Exclu contre Rennes, Tyler Morton avait écopé d'un match de suspension et un autre avec sursis. En étant sanctionné d'un jaune contre le PSG, l'Anglais manquera le déplacement à Auxerre au retour de la trêve.

La colère n'était pas forcément retombée ce lundi matin au centre d'entraînement de l'OL. Quelques heures après la défaite contre le PSG, il régnait encore un sentiment d'injustice face aux différentes décisions arbitrales de M. Bastien. Toutefois, joueurs, staff et dirigeants voulaient prendre le positif de ce qui avait été bien fait pour l'équipe lyonnaise contre le leader pour préparer au mieux le déplacement à Auxerre. Il ne sera que dans deux semaines, mais Paulo Fonseca sait déjà qu'il va devoir faire sans plusieurs joueurs. Ayant écopé de deux matchs fermes après son rouge à Brest, Hans Hateboer ne sera toujours pas de retour en Bourgogne. Pas plus que Malick Fofana et Ernest Nuamah, blessés.

Les cartons coûtent cher à l'OL

Cependant, c'est bien à cause de ces rouges et avertissements que l'OL se retrouve décimé. Exclu à la dernière minute dimanche soir, Nicolas Tagliafico manquera logiquement cette rencontre de la 13e journée le 23 novembre (15h). Tyler Morton l'accompagnera. L'Anglais n'a reçu qu'un jaune contre le PSG et cela a des conséquences. En effet, après son expulsion à Rennes, le milieu de terrain avait écopé d'un match ferme et d'un autre avec sursis. Le barème voulait que cette sanction s'étire sur dix matchs. Or, Morton a reçu un nouvel avertissement au bout de huit, entraînant donc un nouveau match de suspension. Un énième coup dur pour l'OL.