OL : Paulo Fonseca ne les a pas encore tous convaincus

Si les résultats permettent à l'OL d'être dans les clous à la mi-saison, Paulo Fonseca n'échappe pas aux critiques. À tort ou à raison ? La réponse est sûrement entre les deux.

L'arrivée d'Endrick accapare aujourd'hui toute la lumière du côté de l'OL. Il faut dire que la renommée du jeune footballeur brésilien venant du Real Madrid a de quoi occuper le terrain médiatique. Un recrutement auquel Paulo Fonseca a largement contribué, comme pour beaucoup d'autres l'été dernier. Impliqué dans le mercato de son club, l'entraîneur portugais aimerait également profiter de la trêve pour souffler après une première moitié de saison très intense.

"J'ai besoin de me reposer maintenant", a-t-il glissé après la qualification en Coupe de France aux dépens de Saint-Cyr Collonges (3-0). Entre les péripéties extrasportives estivales, sa suspension qui a tenu jusqu'au 1er décembre et l'enchaînement des matchs, on peut comprendre que lui et son vestiaire aient la nécessité de couper.

À mi-parcours, le travail de l'ancien coach lillois et milanais fait parler. Car même si, comptablement, tout va plutôt bien pour l'Olympique lyonnais, ses choix avant et pendant les rencontres n'échappent pas aux débats. Temps de jeu de certains jeunes, changements, adaptation durant les parties... Autant de points qui ont alimenté les premiers mois de l'exercice 2025-2026. "Il fait du bon boulot avec ce qu'il a à disposition. L'équipe est plaisante à voir jouer, et c'est une fierté de pouvoir l'affronter", nous avait confié Clément Guillot, technicien saint-cyrôt, avant le 32e de finale de dimanche.

Des choix en cours de jeu qui interrogent

Un résumé qui colle assez bien au bilan global que l'on peut faire à son propos jusqu'à présent. "C'est un peu insipide en ce moment ce qui se passe. Mais c'est en lien avec la fatigue, la lassitude et l'effectif limité, résumait Nicolas Puydebois, ex-gardien trois fois champion de France (2003-2005). Il y a beaucoup d'explications à ça. Néanmoins, ils avancent, ils sont cinquièmes du championnat, premiers en Ligue Europa, on aurait signé en début de saison pour les voir à ce niveau du classement."

Maintenant, si l'on va au-delà des chiffres, nous pouvons nous interroger sur d'autres sujets. L'important temps de jeu accordé à Martin Satriano plutôt qu'à Alejandro Gomes Rodríguez ou Enzo Molebe par exemple, les remplacements qui amènent rarement un plus, voire des décisions en cours de confrontation qui semblent inopportunes. "C'est récurrent. Il met du temps à faire des changements, ne les fait pas tous... Il a peu d'impact (positif) durant les matchs. On a déjà identifié cela", soulignait notre consultant.

Sa préparation des rencontres a souvent fait mouche

À côté de ça, Paulo Fonseca apparaît comme un coach ayant su s'adapter à un groupe restreint pour en tirer de belles victoires. La qualité de jeu, moins au rendez-vous ces dernières semaines, a permis à l'OL de réaliser un excellent départ. Sa préparation des duels est également souvent pertinente. Du bon et du moins bon donc, ce qui explique ces échanges enflammés que l'on peut voir entre les supporters et les observateurs.

Sous contrat pour encore un an et demi, l'entraîneur de 52 ans a pour mission d'accrocher un billet pour une coupe d'Europe. Sera-t-il celui qui ramènera les Lyonnais en Ligue des champions ? Ce serait à coup sûr une performance marquante au vu des évènements de l'été 2025. En attendant, les avis restent partagés à son sujet. "Avec tout ce qui s'est passé, la profondeur d'effectif... Je pense qu'il faut aussi savoir se contenter de cette place, nuançait Clément Guillot. Évidemment, dans le contenu, il peut toujours mieux faire, mais comptablement, c'est bien." L'essentiel étant qu'il maintienne cela jusqu'au printemps prochain.