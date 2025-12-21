Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv – OL (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

Satisfait de ne pas être tombé dans le piège de l'élimination, Paulo Fonseca a regretté le visage montré par les joueurs de l'OL avant le premier but.

L'OL s'en sort avec la victoire (3-0), mais ce fut compliqué...

Paulo Fonseca : Je pense que sur la première mi-temps, on a manqué de prendre les bonnes décisions dans les derniers mètres. Nous pouvions mieux faire, nous pouvions être plus décisifs, meilleurs dans les décisions. On aurait dû avoir de meilleures initiatives. J'ai un mot pour Saint-Cyr qui a très bien joué, mais à la fin, je pense qu'on mérite de gagner.

Il y a eu des doutes à un moment donné dans cette partie, en voyant que vous n'arriviez pas à marquer ce premier but ?

J'étais tranquille, je pense qu'un match avec cette caractéristique, quand arrive le premier but, ça change le match. J'étais convaincu qu'après le premier but, les choses allaient être plus faciles.

"Les difficultés étaient dans nos têtes surtout"

À la mi-temps, le stade a sifflé, les supporters étaient vraiment mécontents. Est-ce que vous avez bougé vos joueurs à la pause ?

Oui, je n'étais pas content avec la première mi-temps. Je n'aime pas ce genre de match parce que je sais la motivation de l'équipe adverse, je sais ce qu'on pense de nos joueurs avec une motivation différente. Voilà pourquoi je n'étais pas content après la première mi-temps par rapport au visage montré. J'ai dit aux joueurs qu'il fallait jouer avec une autre intensité et avoir la possibilité de faire de meilleures attaques.

C'est le rythme qui manquait en première période chez vous ?

Un peu de rythme, un peu de bonnes décisions sur les derniers moments. On a bien joué par moment mais on a manqué de bonnes décisions, on a manqué de combinaisons, on n'a pas assez tiré, il y a manqué beaucoup de choses.

La grande satisfaction, c'est Afonso Moreira quand même, qui lui est toujours sur le même tempo...

Oui, Afonso a joué très bien, peut-être un joueur qui a créé le plus d'occasions dans le jeu. Il est dans une bonne période actuellement.

"Ce sera compliqué à Lille"

Quelles sont les difficultés que vous a vraiment posées cette équipe ?

Ces difficultés étaient dans notre tête, et je crois que nous pouvions jouer avec une autre intensité. Techniquement, je n'aime pas ce qu'on a fait sur la première mi-temps. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs techniques.

Vous êtes content de revenir à Lille pour le tour prochain ?

Oui, je suis content.

Qu'est-ce que ça vous inspire justement de rejouer là-haut ?

C'est un match difficile, mais j'ai besoin de reposer maintenant. C'était très intense ce mois. J'ai le temps maintenant pour penser au prochain match, mais nous savons que jouer à Lille est toujours très compliqué.