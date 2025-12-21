Loin de montrer son meilleur visage, l’OL a assuré l’essentiel contre le FC Saint-Cyr Collonges. Une victoire petit bras malgré le score (3-0) mais une qualification pour les 16es de finale de Coupe de France.
Dans ce genre de match, seule la victoire est belle. Seulement, il y aussi la possibilité de se rendre la tache plus simple, comme le PSG ou l’OM ont pu le faire. Ce n’est clairement pas le chemin qu’a choisi de prendre l’OL ce dimanche soir à Décines. Face aux amateurs du FC Saint-Cyr Collonges, les joueurs de Paulo Fonseca ont joué petit bras, se montrant poussif mais assurant une qualification attendue, mais moins facile que pouvaient le laisser les cinq niveaux d’écart ou le score (3-0). Le week-end du 10 janvier prochain, l’OL se rendra bien à Lille pour les 16es de finale de cette Coupe de France grâce à sa victoire.
Le plan saint-cyrôt a fonctionné
Pour finir cette année 2025, le sort avait réservé une fête des voisins avec la venue du FC Saint-Cyr Collonges. Il n’y avait qu’à voir les étoiles dans les yeux des joueurs de Clément Guillot pour comprendre ce que représentait cette affiche pour le club amateur. Généralement, cela peut être à double tranchant. Trop d’émotion et finalement un moment raté. Ou alors un surplus de motivation. Pendant 45 minutes, la stratégie saint-cyrôte a fonctionné avec.une base défensive solide.
L’OL a certes eu le ballon, mais n’en a pas fait grand-chose à l’image des imprécisions de Karabec et De Carvalho. Il y a bien eu une barre d’Abner à la 6e minute, mais derrière il a fallu attendre la 37e pour voir les Lyonnais se montrer dangereux. Cela a correspondu à la montée en température d’Afonso Moreira, enfin cherché par ses partenaires. Avec un peu plus de précision de Karabec et Satriano, l’OL aurait pu et dû rentrer devant à la pause.
Une passe et un poteau pour Gomes Rodriguez
Finalement, le plan de Saint-Cyr a tenu pendant 45 minutes, et tout un peuple s’est mis à rêver. Un rêve qui a pris fin seulement sept minutes après le retour des vestiaires. Sur un coup-franc de Morton, Mehdi Chakri n’a pas repoussé le ballon assez loin et Abner a bien suivi pour marquer du droit (1-0, 52e). Un coup derrière la tête qui aurait pu être un vrai coup de massue puisque le club septuple champion de France a eu trois opportunités de faire le break à trois minutes.
N’ayant clairement pas les ressources pour aller mettre en danger Descamps, le FC Saint-Cyr Collonges a cherché à conserver ce but de retard pour espérer encore jusqu’au bout. Il y a quelques frayeurs à l’image de cette perte de balle de Mangala entrainant une tentative de lob saint-cyrôte. Mais l'abnégation de Gomes Rodriguez a permis à Sulc de faire le break (2-0, 85e), avant que le Tchèque ne signe le doublé. On retiendra la qualification, à défaut de mieux.
Bravo Saint Cyr!!
Quand à nous, je constate juste que notre equipe b renforcer par Morton, AMN, Moreira (remplaçant de Fofana normalement) et Satriano (remplaçant d'Endrick dorénavant) ne vaut vraiment pas grand chose et ce n'est malheureusement pas une surprise pour moi.
L'adversaire nous a évité l'ennui pressenti. Agréable à voir malgré tout. L'OL est toujours cet ours qu'il faut sortir de sa tanière.
On doit gagner la coupe cette année !!!
La coupe du Rhone?
On a nos chances.
A moins qu'on tombe une nouvelle fois sur ces diables de Saint Cyr Collonge.
La coupe au bol oui !
😀
Karabec...??? C est quoi ce faux talent, ce vrai b.anleur.
Ben vivement Ernest.
Il commence a me fatigué la diva.
Sinon Pavel.
Sinon bravo Saint Cyr.
La différence de fou entre Satriano et AGR
Ouais, mais nos joueurs eux ne sortent pas de Saint Cyr!
La qualif et c'est tout, mais vraiment tout !
A vite oublier. 😡
Bravo aux amateurs qui nous ont fait trembler pendant une heure dans notre stade, face à une bande de gars déguisés en footballeurs !
Trembler, faut pas exagérer, ils n'ont pas eu une seule occasion...
Si si ils ont eu des occases, je me suis meme exclamé 3-4 fois en direct.
Ah bon? Lesquelles?
Il regarde aussi beaucoup de foot feminin avec des scores de tennis, faut pas s'étonner qu'il soit énervé Dédé 😂😉
Saint Cyr peut etre fier , nous par contre ...
Fandelol revoie le match ou les commentaires en direct..
Rien que le lob il aurait mérité de rentrer
Franchement, certains joueurs ont clairement montrer leurs limites et doivent se faire du soucis.
Je pense bien sur en premier à satriano mais aussi à Karabec et un degré moindre De Carvalho car lui, il a l'excuse de la jeunesse.
Mais alors que c était l'occasion de marquer des ponts, ils en ont clairement perdu.
Merah aussi à été moyen, même si, lui aussi il est jeune.
Mais on voit que l'arrivée propable de Endrick va faire du bien, nous apporter de la vitesse et de la profondeur.
AGR a fait plus qe Satriano en 10 minutes.
Il sera intéressant de le revoir.
Bref, il y a du boulot mais ça, on le savaiymt.
Maintenant, place au repos
Merah en seconde période a été bon, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas aussi bien joué.
Ils ont tous haussé le niveau en seconde, de la à dire qu'ils ont été bon..
Pour commencer, un bravo à nos voisins qui ont réussi à résister un bon moment et surtout la plupart ont réalisé leurs rêves de jouer contre l'équipe qui les fait rêver depuis qu'ils sont gamins.
Pour le match, Karabec c'est vraiment du courant alternatif.
Nous avons enfin vu AGR de longues minutes et nous avons pu voir une partie de son talent
Karabec , Merah , De Carvalho , Satriano : ces joueurs n'ont pas le niveau pour être titulaires ( un bémol avec merah pour sa technique ) .
Descamps : heureusement qu'on a Greif
Dans la seconde partie de saison , ceux ci ne devraient quitter le banc qu'exceptionnellement .
Il parait que Guezzal est rentré , je ne savais pas qu'il était encore footballeur .
Moreira , Sulc , Morton , les meilleurs comme d'hab ; ils ont respecté l'adversaire et joué à leur niveau .
Allez bonne nuit à tous, c'est pas tout ca mais j'ai un trottoir à construire demain ..
Et puis bravo Saint Cyr !
Karabec ,Satriano, De carvalho...
Que c est faible.
Je pardonne aux deux derniers cités, l un.pour retour des croisés et l autre pour jeunesse et decouverte du haut niveau.
Mais Karabec b.rdel.
Il parait que c etait la pepite tcheque etant jeune?
Une sacré arnaque plutot.
Certes il a une certaine elegance et des controles ou orientations rafinnés... mais c est un mollusque y a pas de consistance, pas de caractere, d esprit,de velocité, d envie.
Une coquille vide.
A l instar de Tessman ils ont surperformés en debut de saison... mais leur vrai niveau c est celui qu on voit depuis deux mois.
Deception la starlette.