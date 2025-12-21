Loin de montrer son meilleur visage, l’OL a assuré l’essentiel contre le FC Saint-Cyr Collonges. Une victoire petit bras malgré le score (3-0) mais une qualification pour les 16es de finale de Coupe de France.

Dans ce genre de match, seule la victoire est belle. Seulement, il y aussi la possibilité de se rendre la tache plus simple, comme le PSG ou l’OM ont pu le faire. Ce n’est clairement pas le chemin qu’a choisi de prendre l’OL ce dimanche soir à Décines. Face aux amateurs du FC Saint-Cyr Collonges, les joueurs de Paulo Fonseca ont joué petit bras, se montrant poussif mais assurant une qualification attendue, mais moins facile que pouvaient le laisser les cinq niveaux d’écart ou le score (3-0). Le week-end du 10 janvier prochain, l’OL se rendra bien à Lille pour les 16es de finale de cette Coupe de France grâce à sa victoire.

Le plan saint-cyrôt a fonctionné

Pour finir cette année 2025, le sort avait réservé une fête des voisins avec la venue du FC Saint-Cyr Collonges. Il n’y avait qu’à voir les étoiles dans les yeux des joueurs de Clément Guillot pour comprendre ce que représentait cette affiche pour le club amateur. Généralement, cela peut être à double tranchant. Trop d’émotion et finalement un moment raté. Ou alors un surplus de motivation. Pendant 45 minutes, la stratégie saint-cyrôte a fonctionné avec.une base défensive solide.

L’OL a certes eu le ballon, mais n’en a pas fait grand-chose à l’image des imprécisions de Karabec et De Carvalho. Il y a bien eu une barre d’Abner à la 6e minute, mais derrière il a fallu attendre la 37e pour voir les Lyonnais se montrer dangereux. Cela a correspondu à la montée en température d’Afonso Moreira, enfin cherché par ses partenaires. Avec un peu plus de précision de Karabec et Satriano, l’OL aurait pu et dû rentrer devant à la pause.

Une passe et un poteau pour Gomes Rodriguez

Finalement, le plan de Saint-Cyr a tenu pendant 45 minutes, et tout un peuple s’est mis à rêver. Un rêve qui a pris fin seulement sept minutes après le retour des vestiaires. Sur un coup-franc de Morton, Mehdi Chakri n’a pas repoussé le ballon assez loin et Abner a bien suivi pour marquer du droit (1-0, 52e). Un coup derrière la tête qui aurait pu être un vrai coup de massue puisque le club septuple champion de France a eu trois opportunités de faire le break à trois minutes.

N’ayant clairement pas les ressources pour aller mettre en danger Descamps, le FC Saint-Cyr Collonges a cherché à conserver ce but de retard pour espérer encore jusqu’au bout. Il y a quelques frayeurs à l’image de cette perte de balle de Mangala entrainant une tentative de lob saint-cyrôte. Mais l'abnégation de Gomes Rodriguez a permis à Sulc de faire le break (2-0, 85e), avant que le Tchèque ne signe le doublé. On retiendra la qualification, à défaut de mieux.