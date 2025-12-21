Coupe de France : Lille pour l'OL ou Saint-Cyr Collonges en 16es

En amont de la rencontre entre l'OL et le FC Saint-Cyr Collonges à Décines, le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de la France a eu lieu. Le vainqueur de ce dimanche soir affrontera Lille le week-end du 10 janvier.

Cela a beau être la fête du football lyonnais ce dimanche soir, ce match entre l'OL et le FC Saint-Cyr Collonges n'a rien d'amical. Il y a une qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe de France à aller chercher au terme des 90 minutes, voire plus si affinité avec une séance de tirs au but. Tout l'enjeu de cette soirée décinoise se situe là pour les joueurs de Paulo Fonseca et ceux de Clément Guillot. Avec désormais la perspective de savoir qui sera leur futur adversaire en cas de qualification.

Un choc pour un objectif de la saison

En amont de cette dernière rencontre des 32es se tenait le tirage au sort du tour suivant. Le week-end du 10 janvier prochain, l'OL ou le FC Saint-Cyr Collonges affrontera Lille pour le compte des 16es de finale de la Coupe de France. Un match qui se tiendra au Stade Pierre Mauroy en cas de qualification des coéquipiers de Corentin Tolisso.