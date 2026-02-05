Coupe Gambardella : l'OL hérite de Mérignac en 8es de finale

Qualifié assez brillamment pour les 8es de finale de la Coupe Gambardella, l'OL défiera Mérignac dans trois semaines. Un tirage sur le papier aussi abordable que les tours précédents.

14 buts inscrits, un seul encaissé en toute fin de partie contre Hyères. Jusqu'ici, le parcours des U18 de l'OL en Coupe Gambardella est presque parfait. Après Besançon (0-6) et Annecy (0-4), ils ont dominé les Hyérois sur le score de 4 à 1 samedi dernier. Les protégés de Florent Balmont font preuve de maîtrise pour l'instant dans la compétition, même s'il faut préciser qu'ils ont affronté des adversaires de Régional 1 à chaque fois.

Ce jeudi, le tirage au sort des 8es de finale a mis sur leur route un nouveau club de R1. Il s'agit du petit poucet, Mérignac, dans la banlieue de Bordeaux. Dernière formation régionale en lice, elle recevra les Gones. Un tirage a priori favorable sur le papier au vu du plateau.

Attention, Mérignac sait "couper des têtes"

En effet, sont encore en lice le PSG, Nice, Toulouse, Nantes ou encore Rennes (tenant du titre). Des rivaux dans la course au trophée que l'Olympique lyonnais convoite depuis 2022. Mais avant d'éventuellement se mesurer à eux, il conviendra de passer ce quatrième tour fédéral. Il se jouera le week-end du 28 février et 1er mars.

Il faudra y mettre beaucoup de sérieux pour les jeunes Rhodaniens. Les Girondons jouent actuellement la montée au niveau national, étant premiers de leur poule. Ils viennent en plus d'éliminer deux équipes évoluant une division au-dessus, Avranches (3-2) puis Dunkerque (2-1). Ils viseront donc la passe de trois face à Billy-Paul Mavudia et ses coéquipiers.