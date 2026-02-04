Suivez OL Lyonnes - OM en direct

Score'n'co - Lyon Capitale
- Gune56 OL Lyonnes - OM : Hegerberg en pointe, Fathallah titulaireTrès juste! Pas de chichi! Efficacité d'abord (comme Alice!)
- brad OL Lyonnes - OM : Hegerberg en pointe, Fathallah titulaireJe n'ai vu que Brand , on ne recherche qu'elle et qui tire son épingle du jeu car en face c'est une équipe remodelée au mercato. On verra en 2éme…
- JackP OL Lyonnes - OM : Hegerberg en pointe, Fathallah titulaireMaïssa se débrouille très bien. Elle remplace Engen sans faire de faute et ses relances sont excellentes.
- OL-91 OL Lyonnes - OM : Hegerberg en pointe, Fathallah titulaireJ'ai misé sur 3 buts par mi-temps. Les Fenottes semblent m'avoir entendu.
- Gune56 OL Lyonnes - OM : Hegerberg en pointe, Fathallah titulaire@OL-91 "On dirait qu'elles sortent de chez Bocuse." Excellent! C'est peut-être le cas, mais elles n'ont pas pris les sardines de la carte pour se les réserver pour la sieste...
- seb.66 OL Lyonnes - OM : Hegerberg en pointe, Fathallah titulaireBien qu'elle en prenne 3 déjà, j'aime bien MMS : si elle pouvait avoir un bon entraîneur je pense qu'elle pourrait aller loin !
- Thaze OL - Laval : une rotation obligatoire mais limitée ?Équipe remaniée, oui ; mais ce milieu me plaît beaucoup. Morton, Nartey et Merah, sur le papier ça pue le football
- Gune56 OL Lyonnes - OM : Hegerberg en pointe, Fathallah titulaireOui! Enfin
- undeuxtrois OL Lyonnes - OM : Hegerberg en pointe, Fathallah titulaireIl est donc plus simple de marquer un but du gauche en une touche de balle sur un ballon flottant... Qu'un face à face. Le football est parfois un peu…
- Gune56 OL : le bilan de ce mercato hivernalOn peut encourager son club et rêver tout en restant lucide sur les difficultés à venir! J'ai horreur d'être déçu, donc j'évite trop d'espérance (c'est peut-être l'age...)
- OL-91 OL Lyonnes - OM : Hegerberg en pointe, Fathallah titulaireIl est bon de les secouer un peu. On dirait qu'elles sortent de chez Bocuse.
- JackP OL Lyonnes - OM : Hegerberg en pointe, Fathallah titulaireUn troisième but qui va faire du bien à Ada
- chignol OL Lyonnes - OM : Hegerberg en pointe, Fathallah titulaireTroisième but contre le cours du jeu. Scandaleux !
- janot06 OL Lyonnes - OM : Hegerberg en pointe, Fathallah titulaireAda, enfin ! Sur centre de Svava.