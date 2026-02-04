Actualités
Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
Rémi Himbert et Khalis Merah lors d’OL – PAOK (UEFA)

OL - Mercato : Himbert va bientôt passer professionnel

  • par David Hernandez

    • Ayant fait ses débuts en professionnels ces dernières semaines, Rémi Himbert vit une ascension express. Dans les prochains jours, le jeune attaquant devrait signer son premier contrat pro avec l'OL.

    Il l'a avoué lui-même mardi, il ne pouvait pas rêver mieux. Alors que les supporters attendaient Enzo Molebe ou Alejandro Gomes Rodriguez, c'est bien Rémi Himbert qui prend toute la lumière depuis une semaine. À tel point que les deux premiers cités ont pris la poudre d'escampette pour aller trouver du temps de jeu en prêt en Ligue 2. Pour leur partenaire d'Académie, l'assurance d'avoir des minutes sur la deuxième partie de saison n'est pas forcément acquise, mais l'international U17 français fait une très bonne impression depuis plusieurs semaines. Que ce soit aux entraînements, mais aussi en matchs avec des premières minutes, puis une première titularisation et enfin un premier but.

    La majorité avant la signature ?

    L'état de grâce ne devrait pas s'arrêter de sitôt pour Rémi Himbert. Sur son nuage mais ambitieux, le natif de Saint-Avold va se voir récompenser d'un premier contrat pro, comme souligné par L'Équipe. Les discussions avaient déjà lieu, mais l'émergence rapide a certainement accéléré les choses. À 17 ans, l'attaquant va s'engager sur une période de trois ans avec son club formateur, qui verrouille dans le même temps l'un de ses espoirs de l'Académie. Comme cadeau de majorité, on a connu pire.

    à lire également
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    Suivez OL Lyonnes - OM en direct

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Affiche OL Lyonnes - ASSE
    OL Lyonnes - Saint-Etienne : -50% sur la billetterie avec Olympique-et-Lyonnais 03/02/26
    Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    OL - Mercato : Himbert va bientôt passer professionnel 15:49
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    Suivez OL Lyonnes - OM en direct 14:55
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - OM : Hegerberg en pointe, Fathallah titulaire 14:21
    Mattéo Commaret, défenseur de Laval passé par l'OL
    Mattéo Commaret (Laval) : "Un moment spécial de retrouver l'OL" 13:15
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    Première Ligue : OM - OL Lyonnes fixé au 21 février à 21h 12:30
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    OL : le bilan de ce mercato hivernal 11:45
    Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
    Coupe de France : sans le PSG, l'OL nourrit logiquement des ambitions 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    OL Lyonnes - OM : Audrey Gerbel au sifflet ce mercredi 10:15
    Rémi Himbert lors d'OL - Lille
    Laval, le "match piège" par excellence pour Himbert et l’OL 09:30
    Ngal'ayel Mukau (Lille) et Afonso Moreira (OL)
    OL - Laval : avant-match, horaire, diffusion TV 08:45
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    OL - Laval : une rotation obligatoire mais limitée ? 08:00
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    OL : Endrick a souhaité "bonne chance" aux jeunes prêtés 07:30
    Noham Kamara, nouveau défenseur de l'OL
    OL - Laval : Descamps titulaire, Yaremchuk et Kamara non-qualifiés 03/02/26
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    OL Lyonnes sans Bacha ni Chawinga contre l'OM 03/02/26
    Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    OL : Rémi Himbert ne "pouvait pas rêver mieux" 03/02/26
    Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
    Ligue 1 : Mathieu Vernice au sifflet de Nantes - OL 03/02/26
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    OL Lyonnes - OM : Renard, Endler et Micah ne joueront pas 03/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut