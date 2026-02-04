OL - Mercato : Himbert va bientôt passer professionnel

Ayant fait ses débuts en professionnels ces dernières semaines, Rémi Himbert vit une ascension express. Dans les prochains jours, le jeune attaquant devrait signer son premier contrat pro avec l'OL.

Il l'a avoué lui-même mardi, il ne pouvait pas rêver mieux. Alors que les supporters attendaient Enzo Molebe ou Alejandro Gomes Rodriguez, c'est bien Rémi Himbert qui prend toute la lumière depuis une semaine. À tel point que les deux premiers cités ont pris la poudre d'escampette pour aller trouver du temps de jeu en prêt en Ligue 2. Pour leur partenaire d'Académie, l'assurance d'avoir des minutes sur la deuxième partie de saison n'est pas forcément acquise, mais l'international U17 français fait une très bonne impression depuis plusieurs semaines. Que ce soit aux entraînements, mais aussi en matchs avec des premières minutes, puis une première titularisation et enfin un premier but.

La majorité avant la signature ?

L'état de grâce ne devrait pas s'arrêter de sitôt pour Rémi Himbert. Sur son nuage mais ambitieux, le natif de Saint-Avold va se voir récompenser d'un premier contrat pro, comme souligné par L'Équipe. Les discussions avaient déjà lieu, mais l'émergence rapide a certainement accéléré les choses. À 17 ans, l'attaquant va s'engager sur une période de trois ans avec son club formateur, qui verrouille dans le même temps l'un de ses espoirs de l'Académie. Comme cadeau de majorité, on a connu pire.