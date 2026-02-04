OL : le bilan de ce mercato hivernal

Durant l'hiver, l'OL a cherché à apporter des retouches à l'effectif de Paulo Fonseca, sans totalement le bouleverser. Avec cinq départs et quatre arrivées, la direction sportive a tenu à respecter un certain équilibre.

Mardi, Paulo Fonseca avait le sourire. Il ne peut certes pas encore compter sur ses dernières recrues hivernales ce mercredi en Coupe de France. Mais l'entraîneur de l'OL se montrait "satisfait" du travail réalisé par la cellule de recrutement sur le dernier mois. Avec Endrick, Noah Nartey, Roman Yaremchuk et Noham Kamara, la direction sportive a ajouté des solutions à un effectif que l'on jugeait limité depuis le début de la saison. Ces renforts ont également attiré la jalousie de certains clubs concurrents.

Ces derniers se demandent comment un club au bord du précipice en juillet dernier a pu attirer un attaquant du Real Madrid ou de jeunes prospects comme Nartey et Kamara. Cela fait bien sourire Matthieu Louis-Jean et tout le département sportif de l'OL. Il se défendent en assurant que le club n'a pas vécu au-dessus de ses moyens dans ce mercato d'hiver, après s'être gardé une marge de manœuvre l'été dernier.

La vente de Kumbedi a fait du bien

Avec quatre arrivées, le club lyonnais a surtout misé sur des prêts, hormis Noah Nartey. Les trois renforts temporaires ont certes coûté quelques millions d'euros (1M€ pour Endrick, 1,5M€ pour Yaremchuk). À la fin, les quatre recrues ont poussé l'OL à débourser dix millions d'euros, auxquels il convient d'ajouter l'achat de Martin Satriano pour 5 millions d'euros, prêté dans la foulée à Getafe pour 300 000€.

La moitié de ces 15 millions d'euros a été en grande partie amortie par la levée de l'option d'achat de Saël Kumbedi par Wolfsburg (7M€). À côté de ça, le départ de Téo Barisic a rapporté 400 000€, portant ainsi à 7,7 millions d'euros la somme rentrée dans les caisses. Alors, l'OL n'est pas à l'équilibre total, mais l'absence de recrue de panic-but en septembre dernier avait laissé cette marge.