Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l’OL

OL : le bilan de ce mercato hivernal

  • par David Hernandez
  • 8 Commentaires

    • Durant l'hiver, l'OL a cherché à apporter des retouches à l'effectif de Paulo Fonseca, sans totalement le bouleverser. Avec cinq départs et quatre arrivées, la direction sportive a tenu à respecter un certain équilibre.

    Mardi, Paulo Fonseca avait le sourire. Il ne peut certes pas encore compter sur ses dernières recrues hivernales ce mercredi en Coupe de France. Mais l'entraîneur de l'OL se montrait "satisfait" du travail réalisé par la cellule de recrutement sur le dernier mois. Avec Endrick, Noah Nartey, Roman Yaremchuk et Noham Kamara, la direction sportive a ajouté des solutions à un effectif que l'on jugeait limité depuis le début de la saison. Ces renforts ont également attiré la jalousie de certains clubs concurrents.

    Ces derniers se demandent comment un club au bord du précipice en juillet dernier a pu attirer un attaquant du Real Madrid ou de jeunes prospects comme Nartey et Kamara. Cela fait bien sourire Matthieu Louis-Jean et tout le département sportif de l'OL. Il se défendent en assurant que le club n'a pas vécu au-dessus de ses moyens dans ce mercato d'hiver, après s'être gardé une marge de manœuvre l'été dernier.

    La vente de Kumbedi a fait du bien

    Avec quatre arrivées, le club lyonnais a surtout misé sur des prêts, hormis Noah Nartey. Les trois renforts temporaires ont certes coûté quelques millions d'euros (1M€ pour Endrick, 1,5M€ pour Yaremchuk). À la fin, les quatre recrues ont poussé l'OL à débourser dix millions d'euros, auxquels il convient d'ajouter l'achat de Martin Satriano pour 5 millions d'euros, prêté dans la foulée à Getafe pour 300 000€.

    La moitié de ces 15 millions d'euros a été en grande partie amortie par la levée de l'option d'achat de Saël Kumbedi par Wolfsburg (7M€). À côté de ça, le départ de Téo Barisic a rapporté 400 000€, portant ainsi à 7,7 millions d'euros la somme rentrée dans les caisses. Alors, l'OL n'est pas à l'équilibre total, mais l'absence de recrue de panic-but en septembre dernier avait laissé cette marge.

    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    Première Ligue : OM - OL Lyonnes fixé au 21 février à 21h
    8 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mer 4 Fév 26 à 11 h 57

      C'est du très grand travail , qui suscite l'admiration de tous les observateurs .
      Se renforcer autant en déboursant aussi peu , au final , c'est un tour de force , mais on sait depuis longtemps que MLJ avait été pris au départ par sa grande capacité à négocier des prêts de joueurs .

      Signaler
      1. Avatar
        Gune56 - mer 4 Fév 26 à 12 h 46

        Merci J.Textor (pour une fois)!

        Signaler
    2. Avatar
      michellahavane - mer 4 Fév 26 à 12 h 01

      La nouvelle propriétaire de Olympique Lyonnais tiens le club dans une main de fer .
      Bravo et merci à Elle .
      Maintenant la balle ou le ballon est dans le camp des joueurs et de l'entraîneur.
      Et je n'oublie pas les supporters doivent devenir le meilleur public de france dans les encouragements bien sûr ( ils en sont proches ) mais surtout dans leur attitude. ALLEZ LES GONES ALLEZ L'OL

      Signaler
    3. Avatar
      lekinslayer - mer 4 Fév 26 à 12 h 03

      Le problème étant qu'effectivement a court terme ça ne nous coute pas grand chose. Mais ces options d'achats il va bien falloir les lever (pour quasi toutes) avant le 30 juin

      Espérons qu'on engrange quelques primes de compétition d'ici là (en Europa League avec un bon parcours ou quoi), et une éventuelle vente entre la fin de saison et le 1er juillet

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - mer 4 Fév 26 à 12 h 08

        une seule vente d'un de nos joueurs sollicités sur le marché ( et ils sont nombreux ) suffira a rembourser ces OA .
        Tessman , Kluivert , Mangala , etc , ils ont tous des touches à l'étranger ; ils ont même du fermer la porte pour Kluivert sinon on en tirait déjà une grosse somme .

        Signaler
    4. Juni38
      Juni38 - mer 4 Fév 26 à 12 h 10

      Cette saison il faut gagner un titre , enfin .
      Et la coupe de France est le plus accessible donc match sérieux ce soir .

      Signaler
      1. j.f.ol
        j.f.ol - mer 4 Fév 26 à 12 h 28

        C'est tellement aléatoire et difficile de gagner un titre ...

        Signaler
    5. cavegone
      cavegone - mer 4 Fév 26 à 12 h 45

      Les journalistes commencent déjà à raconter l’histoire de l’OM qui gagne la vieille dame après 37 ans de disette. Après leur fiasco de mercredi dernier ça doit les motiver sévère.
      Ce sera vraiment compliqué de les sortir.

      Et l’EL je veux bien y croire mais c’est tellement tôt pour se projeter sur le titre que ça en est limite contre productif.

      Moi je dis qu’il faut déjà qu’on sorte Laval proprement et aller chercher un résultat à la Beaujoire. Ce sont les seuls objectifs réalistes à l’instant t.

      Car toutes les équipes jouent pour le titre donc c’est toujours très incertain.

      Ce qui est sur c’est qu’un tel groupe et une telle dynamique méritent d’être concrétisée.

      Signaler

    Score'n'co - Lyon Capitale
    Affiche OL Lyonnes - ASSE
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
