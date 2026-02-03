Actualités
Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille) (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Coupe de France : Kluivert forfait pour OL - Laval

  • par David Hernandez

    • Auteur d’une passe décisive contre Lille et à son aise ces dernières semaines, Ruben Kluivert va manquer le rendez-vous contre Laval. Le défenseur va être préservé par le staff de l’OL.

    Avec une autre adversité, il aurait certainement tenu sa place dans le groupe. Mais, sans faire injure à Laval, la perspective du déplacement à Nantes samedi (21h05) va pousser le staff de Paulo Fonseca à ne pas prendre de risques avec Ruben Kluivert. Le défenseur néerlandais s’ajoute à la liste des absents pour le huitième de finale de la Coupe de France ce mercredi (20h30) à Décines. Présent en conférence de presse ce mardi, Fonseca a confirmé le forfait de Kluivert. "Ce n’est rien de grave, mais nous n’allons pas prendre de risque", a confié le coach lyonnais.

    Morton de retour, Ghezzal en reprise individuelle

    Passeur décisif contre Lille dimanche dernier, Ruben Kluivert va donc se "reposer" un peu avant d’être très probablement de retour à la compétition samedi en Ligue 1. Si Paulo Fonseca peut compter sur le retour de Tyler Morton, l’entraîneur portugais doit toujours composer sans Corentin Tolisso, Ernest Nuamah, Malick Fofana, Orel Mangala, Nicolas Tagliafico ni Rachid Ghezzal. Ce dernier a recommencé en partie le travail individuel sur le terrain, ce mardi.

    Les supporters de l'OL contre Manchester United
    OL - Laval : 19 000 billets édités, les Bad Gones lancent un appel

