Avec son mercato hivernal, l’OL pense à aujourd’hui et demain

  • par David Hernandez
  4 Commentaires

    • Durant le dernier jour du mercato, l’OL a recruté Roman Yaremchuk et Noham Kamara. Deux dossiers bien différents qui en disent beaucoup sur la stratégie lyonnaise.

    L’été dernier, le message avait été clair de la part de la direction de l’OL. Avec un encadrement de la masse salariale mais aussi des indemnités de transferts, Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca avaient fait le choix de ne pas céder au "panic buy" de fin de mercato. Il y avait pourtant des besoins, notamment en attaque, mais le bon début de saison avait poussé à faire le dos rond pendant six mois avant de trouver le profil souhaité durant l’hiver. Le premier semestre a finalement été bien meilleur que tout ce que l’environnement lyonnais aurait pu imaginer.

    Au moment de se lancer dans le mois de janvier, la cellule de recrutement et la cellule sportive avaient donc des attentes peut-être un peu différentes de celles imaginées début septembre. Premier de la Ligue Europa, dans la course au podium en Ligue 1 et toujours en lice en Coupe de France, l’OL ne veut pas s’enflammer, mais a clairement des ambitions sur cette seconde partie de saison.

    Des joueurs prêts rapidement et à moindre coût

    Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que Paulo Fonseca a mis son veto concernant un départ de Ruben Kluivert lors de ce dernier jour de mercato hivernal. Face à la bonne dynamique du Néerlandais et à un intérêt anglais, le club aurait certainement pu faire une bonne affaire financière. Néanmoins, la force collective qui se dégage de ce groupe pousse tout un club à croire en des lendemains plus qu’heureux. Il faudra le confirmer sur le terrain, mais la cellule de recrutement a clairement fait en sorte d’étoffer un effectif qui ne demande qu’à performer sur les six prochains mois.

    Avec des prêts, Endrick et Roman Yaremchuk, même si ce dernier dispose d’une option d’achat, ne sont pas des recrues sur le long terme. Néanmoins, les deux attaquants sont des profils dont avait besoin l’OL dès maintenant pour performer sur tous les tableaux. Avec 2,5 millions d’euros dépensés pour les attirer, le club lyonnais a certes dépensé de l’argent, mais n’a pas non plus cassé sa tirelire, pour rester dans les clous de la DNCG et de l’UEFA. Ce sont bien évidemment des paris, mais l’été dernier a montré que Louis-Jean et sa cellule avaient plutôt eu le nez creux.

    Les jeunes, une manne financière sur l’avenir

    Mais, dans un mercato, il faut toujours avoir un coup d’avance. Alors, forcément, dans la ligne d’ajustement que s’est fixée l’OL dans ce mercato hivernal, les dirigeants ont regardé plus loin. Plus loin que juin 2026 et une politique de jeunes prospects comme cela avait été le cas avec Afonso Moreira ou Tyler Morton. C’est d’ailleurs dans cette recherche de jeunes joueurs à fort potentiel que le club va lâcher le plus de plumes financières, à la vue de la situation économique : 7,5M€ pour Noah Nartey, 4 à venir pour Noham Kamara. Recruter jeune a forcément un prix, mais l’OL voit plus loin avec ces joueurs qui n’ont pas ou ont tout juste la vingtaine.

    Six mois d’apprentissage avant de donner la pleine mesure de leur talent à compter de la saison prochaine, car l’été 2026 pourrait bien donner lieu à quelques mouvements importants. Qu’importe la présence en Ligue des champions ou non. Le terme est souvent rejeté par les supporters, mais afin de revenir à un certain équilibre, l’OL doit jouer la Coupe d’Europe mais aussi flairer les bons coups revendus à très bons prix. Le trading fait plus que jamais partie de la stratégie lyonnaise et ce mercato hivernal en a encore été la preuve. Mais tant que cela peut faire gagner l’OL sur le court et moyen terme, personne ne s’en plaindra si tout est fait avec intelligence. 

    4 commentaires
    1. Avatar
      Cicinho2 - mar 3 Fév 26 à 8 h 19

      Je suis toujours très étonné quand je vois le prix de vente des joueurs moyens de l'om en Italie...

      Signaler
      1. cavegone
        cavegone - mar 3 Fév 26 à 8 h 22

        Et Jacquet à 72M€ à Liverpool alors ? Ça les vaut ?
        Si là ça triche pas et bien ça n’a jamais triché… 🙄

        Surtout en Italie, ils ont pas trop le goût de l’honnêteté…

        Pour ce qui est de la manne des jeunes, faut voir les %ages à la revente. C’est presque un quart rendu au club vendeur…..alors la manne c’est pas foufou…

        Signaler
    2. Avatar
      lekinslayer - mar 3 Fév 26 à 8 h 24

      Si on tente de faire un 11 type du coup en 4-4-2 losange ça donne

      Greif (Descamps)

      AMN (Hateboer) - Mata (Kamara) - Niakhaté (Kluivert) - Tagliafico (Abner)
      Avec comme idée de repasser Mata a droite j'imagine a terme quand Hateboer n'est pas là

      Morton (Tessmann)

      Nartey (Mangala) - Tolisso (Merah)

      Avec De Carvalho et Concalves au pire des cas. En essayant de voir pour ce qu'on fait de Mangala a l'avenir

      Sulc (Yaremchuk)
      Yaremchuk qui est là le temps que AGR progresse vraiment, et si il ne progresse pas on ira on chercher un autre

      Endrick (Karabec) - Fofana (Moreira)

      Avec l'idée de garder Karabec le temps que Nuamah revienne bien. Et Himbert qui grattera du temps le temps que Fofana revienne (je ne compte plus Rachid). Tout en laissant une éventuelle porte ouverte si Hamdani progresse vite

      Signaler
    3. Avatar
      BadGone91 - mar 3 Fév 26 à 8 h 54

      Sur le papier, le mercato peut être très satisfaisant. On recrute des profils demandés par le coach, les postes sont doublés, les jeunes à potentiels sont partis en prêt...

      Que demander de plus ?

      Maintenant j'attends de voir ce que ça donne. Le groupe se retrouve quand même légèrement impacté, en espérant que ça ne change en rien la dynamique.

      Il va falloir profiter parce que l'été prochain on risque de se faire dépouiller de tous les côtés !

      Signaler

