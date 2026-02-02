Actualités
L’entraîneur du LOSC, Bruno Genesio en conférence de presse.

Genesio après OL - Lille (1-0) : "L’impression d’avoir toujours les mêmes analyses"

  • par David Hernandez

    • Pour la troisième fois cette saison, Lille affrontait l'OL. Pour la troisième fois, le club nordiste s'est incliné, avec pourtant de la maitrise. Bruno Genesio faisait presque preuve d'un certain désespoir.

    Dominer n'est pas gagner. Dans le football, cette phrase revient plus d'une fois et le LOSC semble en avoir fait une habitude au moment de jouer contre l'OL. En attendant de savoir si les deux clubs se retrouveront en huitième de finale de la Ligue Europa, ils se sont croisés pour la troisième fois de la saison dimanche à Décines. Pour la troisième fois, l'OL en est ressorti vainqueur avec un petit but d'avance au tableau d'affichage.

    Le LOSC a eu beau avoir la possession, la formation nordiste s'est cassée les dents sur la solidarité lyonnaise. Comme un goût de déjà vu pour Bruno Genesio. "J’ai l’impression de faire les mêmes conférences après nos matches contre l’OL, avec un constat identique : on fait un bon match, avec de la maîtrise, mais il y a trois défaites. Je me répète, match après match. J’ai dit aux joueurs que je n’ai rien à leur reprocher, ils ont donné 100% de leurs capacités. Mais ce n’est pas suffisant, à nous de voir ce qu’il manque pour le podium."

    "Michele Kang a fait un très grand travail"

    Encore battu par Paulo Fonseca qui devient très clairement sa bête noire dans cette Ligue 1, Bruno Genesio a également laissé parler son coeur de supporter lyonnais, au moment de parler de la quatrième place de l'OL et de l'égalité avec l'OM au pied du podium. Malgré les années, malgré certains épisodes houleux, l'entraîneur lillois n'oublie d'où il vient. "Je suis content de voir qu’il a retrouvé toutes ses valeurs qui en font un grand club. Michele Kang et son équipe ont fait un grand travail, le coach aussi et ca me fait plaisir de voir ce club être à ce niveau. Après tous les soucis financiers qu’il a eus, ils ont été très performants avec peu de moyens. Ils l’ont mérité tout simplement." Adversaire d'un soir, mais supporter à vie.

    à lire également
    Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français
    Mercato : Noham Kamara de plus en plus proche de l’OL

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Genesio après OL - Lille (1-0) : "L’impression d’avoir toujours les mêmes analyses" 14:10
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    Mercato : l'OL ne veut pas céder à la "vente panique" pour Kluivert 13:06
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Coupe de France féminine : l'OL Lyonnes défiera Le Havre à la maison en quarts 12:30
    Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français
    Mercato : Noham Kamara de plus en plus proche de l’OL 11:45
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    PSG - OL Lyonnes (0-1) : Renard a ressenti une gêne avant le match 11:00
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    Ligue 1 : au contact de l’OM, sept points sur la 5e place... Le gros coup de l’OL 10:15
    OL - Lille (1-0) : Fonseca a apprécié "l’état d’esprit" 09:30
    Abner lors d'OL - Lille
    Virus pour Morton, paternité pour Abner… un samedi difficile à gérer pour l’OL 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Noah Nartey buteur lors d'OL - Lille
    OL - Lille (1-0) : Nartey, la titularisation que personne n’attendait 08:00
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    OL : fermeture du mercato ce lundi à 20h 07:30
    Paulo Fonseca après la victoire de l'OL contre Lille
    OL - Mercato : Fonseca confirme l’arrivée d’un attaquant 01/02/26
    Malick Fofana lors d'OL - Strasbourg
    Après OL - Lille (1-0), Fonseca donne des nouvelles de Fofana 01/02/26
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire contre Lille
    Niakhaté après OL - Lille (1-0) : "On kiffe ce moment tout simplement" 01/02/26
    Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
    L'OL Lyonnes assure l'essentiel contre le PSG (0-1) 01/02/26
    Afonso Moreira lors d'OL - Lille
    OL - Lille (1-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir 01/02/26
    La joie des joueurs de l'OL après le but de Noah Nartey contre Lille.
    Face à Lille, l'OL ne laisse pas passer l'occasion 01/02/26
    Noah Nartey à l'entraînement de l'OL
    OL - Lille : Nartey à la place de Morton, Sulc et Endrick associés 01/02/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    PSG - OL Lyonnes : Katoto en pointe, Renard pas sur la feuille 01/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut