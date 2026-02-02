Pour la troisième fois cette saison, Lille affrontait l'OL. Pour la troisième fois, le club nordiste s'est incliné, avec pourtant de la maitrise. Bruno Genesio faisait presque preuve d'un certain désespoir.

Dominer n'est pas gagner. Dans le football, cette phrase revient plus d'une fois et le LOSC semble en avoir fait une habitude au moment de jouer contre l'OL. En attendant de savoir si les deux clubs se retrouveront en huitième de finale de la Ligue Europa, ils se sont croisés pour la troisième fois de la saison dimanche à Décines. Pour la troisième fois, l'OL en est ressorti vainqueur avec un petit but d'avance au tableau d'affichage.

Le LOSC a eu beau avoir la possession, la formation nordiste s'est cassée les dents sur la solidarité lyonnaise. Comme un goût de déjà vu pour Bruno Genesio. "J’ai l’impression de faire les mêmes conférences après nos matches contre l’OL, avec un constat identique : on fait un bon match, avec de la maîtrise, mais il y a trois défaites. Je me répète, match après match. J’ai dit aux joueurs que je n’ai rien à leur reprocher, ils ont donné 100% de leurs capacités. Mais ce n’est pas suffisant, à nous de voir ce qu’il manque pour le podium."

"Michele Kang a fait un très grand travail"

Encore battu par Paulo Fonseca qui devient très clairement sa bête noire dans cette Ligue 1, Bruno Genesio a également laissé parler son coeur de supporter lyonnais, au moment de parler de la quatrième place de l'OL et de l'égalité avec l'OM au pied du podium. Malgré les années, malgré certains épisodes houleux, l'entraîneur lillois n'oublie d'où il vient. "Je suis content de voir qu’il a retrouvé toutes ses valeurs qui en font un grand club. Michele Kang et son équipe ont fait un grand travail, le coach aussi et ca me fait plaisir de voir ce club être à ce niveau. Après tous les soucis financiers qu’il a eus, ils ont été très performants avec peu de moyens. Ils l’ont mérité tout simplement." Adversaire d'un soir, mais supporter à vie.