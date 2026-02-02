OL - Lille (1-0) : Fonseca a apprécié "l’état d’esprit"

Vainqueur de Lille, l’OL a fait une très bonne opération au classement. Malgré les difficultés, Paulo Fonseca a apprécié l’engagement collectif de ses joueurs pour ne pas flancher.

Pour celui qui n’est pas un fan de l’OL, la rencontre de dimanche après-midi ne risque pas d’avoir été une grande partie de plaisir. Pour certains supporters lyonnais aussi, il a fallu lutter dans la bataille tactique que se sont livrés l’OL et le LOSC. Mais comme dirait l’autre, l’important, c’est les trois points et les Lyonnais ont fait ce que tout le monde attendait d’eux : gagner et recoller à l’OM à la troisième place. Grâce à l’unique but de Noah Nartey à la 37e minute, l’environnement lyonnais peut encore savourer quelques jours. "On est très positif, en ce moment. On a passé ce match avec des difficultés et en étant privé de joueurs importants. (...) On veut être ambitieux dans toutes les compétitions et le classement en Ligue 1 est intéressant", a noté Paulo Fonseca après la victoire.

"Je les félicite tous"

Si le Portugais a laissé éclater sa joie sur le but de Nartey et au coup de sifflet final, il ne fanfaronnait pas trop non plus. Il a été conscient que son équipe a dû déjouer face à la pression du LOSC. Peut-être pas le scénario imaginé avant la rencontre, mais tout l’édifice a tenu bon pendant cent minutes. De quoi distribuer les bons points à l’issue de la victoire. "Sur ce match de Lille, j’ai aimé l’état d’esprit. Vous avez vu le match de Ruben (Kluivert) alors que je le change de poste, et Afonso (Moreira) magnifique, ce qu’il a donné pour le groupe. Mais tous, je les félicite tous, car ce n’était vraiment pas facile de gagner ce match." C’est aussi dans la difficulté que se révèle un collectif.