Actualités
Paulo Fonseca (OL) et Bruno Genesio (Lille) (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)

OL - Lille (1-0) : Fonseca a apprécié "l’état d’esprit"

  • par David Hernandez

    • Vainqueur de Lille, l’OL a fait une très bonne opération au classement. Malgré les difficultés, Paulo Fonseca a apprécié l’engagement collectif de ses joueurs pour ne pas flancher.

    Pour celui qui n’est pas un fan de l’OL, la rencontre de dimanche après-midi ne risque pas d’avoir été une grande partie de plaisir. Pour certains supporters lyonnais aussi, il a fallu lutter dans la bataille tactique que se sont livrés l’OL et le LOSC. Mais comme dirait l’autre, l’important, c’est les trois points et les Lyonnais ont fait ce que tout le monde attendait d’eux : gagner et recoller à l’OM à la troisième place. Grâce à l’unique but de Noah Nartey à la 37e minute, l’environnement lyonnais peut encore savourer quelques jours. "On est très positif, en ce moment. On a passé ce match avec des difficultés et en étant privé de joueurs importants. (...) On veut être ambitieux dans toutes les compétitions et le classement en Ligue 1 est intéressant", a noté Paulo Fonseca après la victoire.

    "Je les félicite tous"

    Si le Portugais a laissé éclater sa joie sur le but de Nartey et au coup de sifflet final, il ne fanfaronnait pas trop non plus. Il a été conscient que son équipe a dû déjouer face à la pression du LOSC. Peut-être pas le scénario imaginé avant la rencontre, mais tout l’édifice a tenu bon pendant cent minutes. De quoi distribuer les bons points à l’issue de la victoire. "Sur ce match de Lille, j’ai aimé l’état d’esprit. Vous avez vu le match de Ruben (Kluivert) alors que je le change de poste, et Afonso (Moreira) magnifique, ce qu’il a donné pour le groupe. Mais tous, je les félicite tous, car ce n’était vraiment pas facile de gagner ce match." C’est aussi dans la difficulté que se révèle un collectif.

    à lire également
    Abner lors d'OL - Lille
    Virus pour Morton, paternité pour Abner… un samedi difficile à gérer pour l’OL

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL - Lille (1-0) : Fonseca a apprécié "l’état d’esprit" 09:30
    Abner lors d'OL - Lille
    Virus pour Morton, paternité pour Abner… un samedi difficile à gérer pour l’OL 08:45
    Noah Nartey buteur lors d'OL - Lille
    OL - Lille (1-0) : Nartey, la titularisation que personne n’attendait 08:00
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    OL : fermeture du mercato ce lundi à 20h 07:30
    Paulo Fonseca après la victoire de l'OL contre Lille
    OL - Mercato : Fonseca confirme l’arrivée d’un attaquant 01/02/26
    Malick Fofana lors d'OL - Strasbourg
    Après OL - Lille (1-0), Fonseca donne des nouvelles de Fofana 01/02/26
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire contre Lille
    Niakhaté après OL - Lille (1-0) : "On kiffe ce moment tout simplement" 01/02/26
    Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
    L'OL Lyonnes assure l'essentiel contre le PSG (0-1) 01/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Afonso Moreira lors d'OL - Lille
    OL - Lille (1-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir 01/02/26
    La joie des joueurs de l'OL après le but de Noah Nartey contre Lille.
    Face à Lille, l'OL ne laisse pas passer l'occasion 01/02/26
    Noah Nartey à l'entraînement de l'OL
    OL - Lille : Nartey à la place de Morton, Sulc et Endrick associés 01/02/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    PSG - OL Lyonnes : Katoto en pointe, Renard pas sur la feuille 01/02/26
    Les joueurs de Laval
    Avant la Coupe de France contre l’OL, Laval continue de s’enfoncer en Ligue 2 01/02/26
    Morton face à Boga (Nice - OL)
    Ligue 1 - Coupe de France : le programme de l'OL en février 01/02/26
    Les joueurs de l'OL célébrant avec les supporters après la victoire contre le PAOK
    OL - Lille à guichets fermés… "On doit jouer pour nos supporters" 01/02/26
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Comme l’OL, Lille compte aussi ses blessés pour ce choc 01/02/26
    Feerine Belhadj, gardienne de l'OL
    PSG - OL Lyonnes : Endler et Micah absentes, Belhadj titulaire 01/02/26
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    OL - Lille : avec Abner et Sulc ? 01/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut